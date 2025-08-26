タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。糖質を抑えたシフォンケーキ作りに挑戦したことを報告しました。通常の砂糖の代わりに低カロリー甘味料を使用したケーキ作りの様子をインスタグラムとブログで公開しています。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「甘さ控えめですが、私はこの甘さで満足」に挑戦 低糖質の手作りシフォンケーキに挑戦





小倉さんは「バナナのシフォンケーキをまた焼きました」と投稿し、「今回は、カロリーや糖質を減らせる甘味料のパルスイートを使ってみました！」と砂糖の代わりに甘味料で試した様子を伝えています。







投稿によると、砂糖には「保水性」や「膨らませる効果」があるため、低カロリー甘味料を使用したケーキは「普段より膨らみは足りなかった」とのこと。しかし味については「美味しかったです」と満足げに報告しています。







小倉さんのブログでも同様に「糖質過多にならないように パルスイートでシフォンケーキを焼いてみましたが！焼き上がりが違います」と投稿。通常のシフォンケーキは「お花みたいです」と表現し、見た目の違いを強調しています。







翌日の朝食として家族で試食した感想も公開し、「朝早くからガッツリ食べられない長男は、シフォンケーキならパクパク食べてくれます」と子育てエピソードも交えながら紹介しています。







レシピについても「普段はお砂糖を70g使いますが、今回はパルスイートを20gだけでした！甘さ控えめですが、私はこの甘さで満足でした」と具体的な分量を明かしています。







さらに小倉さんは次のチャレンジとして「ラカンカという甘味料を使ってみようかと思います」と意欲的。「色々と試すのが楽しいです」「あぁ楽しいです」と料理の楽しさを伝えています。









この投稿に、「今日もめっちゃ美味しそう」「甘さ控えめのシフォンケーキ、美味しそう」「次も、上手く行くと良いですね、焼き上がり又見せてね〜」「あぁ楽しいってお声が、とっても良くわかります 本当にお菓子作り楽しいですよね」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】