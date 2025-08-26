8月25日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送された。今回はゲストにアイドルグループKis-My-Ft2のメンバー、千賀健永、二階堂高嗣、宮田俊哉の3人が登場。そのなかでも千賀の近影が話題を集めている。

「3人は、レギュラー陣や世間一般がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける『ぽいぽいトーク』という、番組恒例の人気コーナーに登場しました。

デビューから14年が経ち、これまでの紆余曲折を語っていました。グループの後輩で、番組月曜レギュラーTravisJapan 松田元太さんとの仲睦まじいからみもあり、盛り上がっていましたよ」（テレビ局関係者）

放送が始まると、視聴者の注目は千賀に集まった。とくにX上では、その “美しすぎる” ビジュアルに騒然となった。

《千賀くんってこんなお顔でしたっけ？》

《千賀は久しぶりに見たけど、目尻を糸でリフトアップでもしてるのかな？》

《千賀健永くんかっこいいね、顔のクオリティがCGみたい》

ハッキリとした目鼻立ちに、つやつやの肌は、出演者の中でもいちばんと言っていいほど際立っていた。そんな声が集まるのも納得だと話すのは、芸能プロ関係者だ。

「千賀さんは生粋の “美容オタク” なんです。もともとのきっかけは、彼のお母さんが美容関係の仕事をしていたこと。幼少期から化粧水などの美容アイテムを使用してきたそうです。ジャニーズになってからも、コンプレックスを克服するため、美容医療を受け続けています」

数々の美容を実践し、その経験値から強いこだわりを持つようになった千賀は、自身のYouTubeチャンネルで美容についての発信を始めており、アップデートが止まらない。

「2025年3月、千賀さん個人のYouTubeチャンネルが開設されました。そこでは、実際におこなっている美容医療を赤裸々告白。それだけではなく、美容成分の解説や、食事などの美容ルーティンなどを発信しています。

“エビデンスおばけ” のキャッチコピーで、コアな内容が女性から高い支持を得ているんです。当初は『女性っぽい』という偏見があったようですが、いまでは支持のほうが上回っている印象ですね。そんな日々のケアが、今回の美しいビジュアルにつながっているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

努力は裏切らないというわけだ。