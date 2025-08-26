（ビアレストランの客）

「かんぱ～い」

「おいしい」



8月15日、東京・虎ノ門にオープンしたビアレストラン。ここで出されているのが静岡で造られた「クラフトビール」。



実は今、静岡の「クラフトビール」が全国から注目されているのです。



（客）

「その土地でしか使っていない材料を使っているとか地域の良さも伝わるし…」



（客）

「他の飲み物では味わえない香りや味わいがいちばんの特徴かなと思います」





「クラフトビール」の業界は急成長を遂げていて、醸造所の数は、いまや全国に900を超えます。中でも静岡には35もの醸造所があり、その数・全国6位。それは、静岡にはビール造りに欠かせなおいしい水とオリジナリティーを出すのに活躍する豊富な食材があるからなのです。（客）「地元のフルーツで飲んだことないビールが季節ごとに飲めるのも楽しみ」（客）「飲むたびに刺激になる」さらに、ビールに使った麦があるものに大変身！？「every.LIFE」は…静岡は「クラフトビール」王国！？全国からも飲みにくる人気の秘密や魅力を大調査します。静岡市の用宗漁港に2019年にオープンした「West Coast Brewing」。これまで作ったビールはなんと400種類以上。向かいのタップルームでは、出来たての「クラフトビール」を飲んだり、デザインも楽しい缶ビールを購入したりすることができます。（West Coast Brewing バストン デレックさん）「ビールは鮮度が大事。出来立てほどおいしいのがビール。われわれの一つの特徴として、毎週2、3種類、新しい銘柄が出るというのがある。いつ行っても発見がある。周期の短さが季節にあったものが作れるがところがいいところ」この店のビールの特徴は、アメリカ出身の社長が、海外から直接買い付けした厳選されたホップを使い、本場アメリカで飲むような香り豊かな味わいとフレッシュさを実現させています。実際に飲んだお客さんは？（客）「違いがすごく分かっておもしろかったです。（お気に入りは）ウイスキーの樽で造ったビールは他では飲んだことないので買って帰ろうと思います」ところで、タップルームがある建物には「VILLA」という文字が。実はここ、ホテルが併設されていて、なんとビアタップが完備された夢のような部屋もあり、全国のビール好きがこれを目当てにやってくるのです。今まさにビールが製造されているブルワリーでは、タンクごとにホップを投入して発酵させる作業が同時並行で行われていました。（West Coast Brewing バストン デレックさん）「10～12種類同時に造っていて、1万リットルくらい。使った麦芽の組み合わせで色や味が変わる、（煮沸の工程で）ホップを入れると苦味がでて、さらに発酵タンクでホップを入れると香り漬けにもなる。ちょっとした調整で変わる、奥がめっちゃ深い」日々試行錯誤を重ね、次々と新しい味や香りのビールを生み出していることが多くの人に支持され、いまや、用宗だけではなく静岡駅前や浜松など10か所もの直営店を展開。さらに、8月15日は、東京・虎ノ門にもビアレストランをオープン。静岡から出来立てのクラフトビールが運ばれ提供されています。この日はプレオープン日で、ランチのみの営業でしたが、たくさんのクラフトビール･ファンが集まりました。多くの人が選んだメニューが…。（WCB The Room 中川 諒一さん）「3種の飲み比べという好きなものを3つ選んでもらうものが一番人気。今まで知らなかった新規のお客さんにも飲んでもらいたい」東京でも静岡のビールは好評だったようで…。（客）「いろいろなスタイルのビールを造っていて、どれもおいしいのでファンになっちゃいますね」一方、「クラフトビール」ならではの自由な発想で、次々と新しい挑戦を行っているのが、沼津市の「柿田川ブリューイング」。ミネラル分が豊富な柿田川の湧水を使い、雑味のないビールを製造しています。（柿田川ブリューイング 片岡 哲也さん）「年間20～30種類製造している。ヨーロッパのクラシックなスタイルのビールが特徴。まろやかになるようにしっかり熟成させて仕上げています」醸造所の3階にはタップルームがあり、出来立てのビールを飲むことができます。（客）「僕はクラシックなビールが好きなので『ESB』というレアなビールがあるんですが、それが1番好きです。飲み飽きない感じ、週に2日きて飲んでも飽きない」ここでは静岡の食材を使った"静岡ならでは"のビールにも力を入れていて…。（柿田川ブリューイング 片岡 哲也さん）「静岡はフルーツ大国で、それを使って『フルーツビール』を造っています。沼津のお寺の『大中寺』の梅を使った梅のビールを仕込んでいます。梅を凍らせて香り付けをして漬けているところです。さっぱりした夏向けのビール」これまでには、ミカンやソバ、オリーブを使ったビールも造ったといいます。（柿田川ブリューイング 片岡 哲也さん）「『クラフトビール』は多種多様で、合わせようと思えば合わせられるのも魅力の一つだと多います」さらに、ここでは、「クラフトビール」を生かした「クラフトサワー」まで造っているといいます。（柿田川ブリューイング 片岡 哲也さん）「ビールを作った際にでる麦芽かすの麦汁を一部使用して、静岡県産のレモンをつけてフ、ルーツを使った『クラフトサワー』を製造しています」さらに、この時期は期間限定で「桃のクラフトサワー」も。その味は…？（客）「ほのかに桃の香りがするんですけど、飲みやすい 。香りが強くないけど味わいがある」全国から注目される「クラフトビール」が次々と誕生している静岡ですが、さらに多くの人に知ってもらいたいと、県内の醸造所が協力して積極的にイベントを開催しています。そこには、「クラフトビール」をきっかけに、静岡の食材も一緒に楽しんでもらいたいという思いもあります。（柿田川ブリューイング 片岡 哲也さん）「地域のおいしい食材と一緒に、相乗効果で盛り上げていけたらと思っています」醸造所ごとに違った味わいが楽しめる「クラフトビール」。皆さんも自分に合ったお気に入りの一杯を見つけてみてはいかがですか？