上田で36.6度！4つの観測地点で猛暑日 松本では打ち水と風鈴で涼を演出 26日夜遅くにかけて天気の急変に注意を
26日の県内も晴れて気温が上がり、上田で36.6度など「4つの観測地点」で猛暑日となりました。
松本市の中町通りでは打ち水を使って、まち行く人たちに涼しさを提供しています。
26日も強い日差しとなった松本市。
最高気温は午後1時半すぎに「34.4度」になりました。
城下町の風情が残る中町通りでは日傘を差して歩く人の姿が多く見られました。
人気スポットとなっていたのは井戸水が飲める場所。
東京から
「温度がめちゃくちゃ冷たい」
「水筒に入れて持ち運んでいます」
Q.夏に冷たい水はどう？
茨城から
「最高です」
各地の最高気温は上田で「36.6度」、安曇野市穂高で「36.3度」など30の観測地点のうち4地点で猛暑日となりました。
この暑さの中、中町通りでは打ち水が行われていました。
地元の人は
「そこに井戸があるから、やかんが置いてあって、ここにまく」
「ここまいて、むこうまくと乾いてきちゃっている。今年は特に暑い気がする」
中町通りでは暑い夏の時季、訪れる人たちに少しでも涼しさを感じてもらおうと商店やテナントの従業員たちが午後3時ごろ、可能な範囲で打ち水を行っています。さらに…
店先に風鈴をつるしているところも多く、音でも涼を演出しています。
そして県内は26日も、気温の上昇や暖かく湿った空気の影響で26日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となっています。
長野地方気象台は、北部と中部では、低い土地の浸水や河川の増水土砂災害に十分注意するよう呼び掛けています。