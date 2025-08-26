8月26日、高知県四万十市で親子料理教室が開かれました。料理に使われたのは、幡多農業高校で作られた米粉やイチゴジャムです。



四万十市の「しまんとぴあ」で行われた親子料理教室は幡多農業高校が親子の夏の思い出作りのほか、幡多農の活動や農業について知ってもらおうと企画したものです。



料理教室は午前と午後に分かれて行われ、午前の部には四万十市や宿毛市から家族連れ25人が参加しました。





参加者が作ったのはイチゴの米粉マフィン。幡多農業高校でつくられた米粉やイチゴのジャムを使い、生活コーディネート科の2年生に教わりながら楽しく調理をしていきます。生地を型に詰め、180度のオーブンに入れて焼き上げること約25分。こんがりと焼き色がついた米粉のマフィンが完成。自分たちでつくった出来立てのマフィンをさっそくいただきます。■参加した子ども「おいしいです、カリカリしちょってサーターアンダギーに似てる」「型に生地入れるところが難しかった、楽しかった」■幡多農業高校生「できるだけわかりやすく楽しく作れるように、地域のイベントなどで得た力を活かしながらコミュニケーションも取りながら楽しく活動できた」参加した親子も調理をサポートした生徒もいい夏の思い出になったようでした。