¡ÖÄË¤¯¤Æ¤â½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¼«ÂÇµå¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡¡26Æü¤Î2·³Àï½Ð¾ì¤Ø¡¡
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¤Ï¡¢23Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢6²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¼«ÂÇµå¤¬±¦É¨¤ËÄ¾·â¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÆ±Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½ª¡ÊÈ½ÃÇ¡Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¡Ê2·³Àï¡Ë¤â½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ï¡ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÄË¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1·³Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¡£À©¸Â¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£