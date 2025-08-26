グルメが魅力的な「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「スパ羅漢」を抑えた1位は？【2025年調査】
地元ならではの味覚や旅先でのごちそうを求めて、多くの人が立ち寄る道の駅。新鮮な食材を使った料理や名物グルメは、その土地の魅力を直に感じられる特別な体験です。
All About ニュース編集部では、2025年8月14〜18日の期間、全国20〜60代の男女186人を対象に、「道の駅（グルメ）」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「広島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国186人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「スパに入ったあとに食べれば料理がおいしそうだから」（40代男性／神奈川県）、「道の駅ではとても珍しいすっぽん料理が味わえるスポットで、地場産の野菜や食材を使用した健康食堂が魅力的に感じます。畳の休憩スペースが落ち着ける空間になっていますし、ドライブの休憩に最適だと思いました」（30代男性／福岡県）、「レストランの名物のすっぽん料理は、高級高級食材のすっぽんを昆布といっしょにしっかり出汁をとり、塩と地元の醤油で味を調えただけのスープで、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「石見銀山遺跡からほど近い道の駅で、地元の食材にこだわったレストランが人気だから」（30代女性／北海道）、「グルメの種類が多いと思うから」（20代女性／長野県）、「他にはないオリジナリティーのある名産品を味わえそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
