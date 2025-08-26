「おもちゃじゃないんですよ！」愛沢えみり、ニューボーンフォト撮影に賛否。「負担かかりすぎて可哀想」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月25日、自身のInstagramを更新。「ニューボーンフォト撮影」の様子を公開したところ、賛否両論が寄せられています。
【動画】ニューボーンフォト撮影の様子
ファンからは「天使と女神様みたい」「既にイケメン」「凄く男前な予感」「ベビーの時点で鼻がしっかりしてて羨ましい」などの声が。一方で、「新生児にその体勢はキツくないかな。自分の子供を仕事の道具として見てそう」「新生児にこれは、負担かかりすぎて可哀想です！！おもちゃじゃないんですよ！！！」などの批判も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「既にイケメン」「凄く男前な予感」愛沢さんは「ニューボーンフォト撮影」とつづり、1本の動画を投稿。第2子となる長男が撮影に臨む様子を中心に公開しています。長男が両手を頬に当てたポーズを取ったり、愛沢さんが優しい表情で密着したりする姿が印象的です。
実際のニューボーンフォトも公開20日の投稿では、実際のニューボーンフォトも公開した愛沢さん。長女も含めた3人での幸せそうな光景にファンからは「天使2人と女神1人」「幸せすぎる光景」といった反響が寄せられていました。
