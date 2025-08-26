【LILY BROWN×PUMA】クラシカルで旬を纏う新作コラボが登場♡
LILY BROWN（リリー ブラウン）が、世界的スポーツブランドPUMAと初のコラボレーションを発表。クラシックなストリートアイテムを女性らしくアップデートした全4型が登場します。トラックジャケットやロングTシャツ、エッジの効いたミニスカート、そして注目の「スピードキャット バレエ」の別注カラーまで♡先行予約は8月29日(金)からスタート。全国発売に先駆けて、特設ページも公開されます。
スポーティ×ガーリーなコラボウェア
今回のコラボウェアは、PUMAのアーカイブをベースにLILY BROWNらしい遊び心をプラス。
コンパクトトラックジャケット
【LILY BROWN×PUMA】フロントジップミニスカート
特に注目は、コンパクトな丈感に仕上げた【コンパクトトラックジャケット（\13,200）】と、ゴールドジップが印象的な【フロントジップミニスカート（\11,000）】。
同素材でセットアップとして着こなせば、スポーティでありながら大人の可愛さも引き立ちます。
【LILY BROWN×PUMA】バリエプリントロングスリーブTシャツ
さらにユニセックスで着られる【バリエプリントロングスリーブTシャツ（\6,050）】は、ヴィンテージ風の加工感でトレンド感も抜群。
話題の「スピードキャット バレエ」に別注カラー
【LILY BROWN×PUMA】SPEEDCAT BALLET Exclusive Color
シューズ好きの間でも人気の高い「スピードキャット バレエ」からは、LILY BROWN限定カラーが登場。
スエード素材をベースに、どんなスタイルにも馴染むニュアンスグレーを採用し、インソールには爽やかなミントカラーをプラスしました。価格は\12,100で、サイズは22.5～25.0cmの6サイズ展開。
フィット感のあるゴムバンドや、プーマキャットの刺繍ディテールがアクセントに。エレガンスとスポーティさが融合した一足は、この秋のマストアイテムです。
特別感あるコラボをお見逃しなく
LILY BROWN×PUMAのコラボレーションは、スポーティさの中に女性らしさをプラスした特別感のあるラインアップ。全国発売は9月10日(水)からですが、先行予約は8月29日(金)正午より開始されます。
数量限定のため、気になる方は早めにチェックがおすすめ♪普段のコーデを格上げしてくれる新作コレクションで、この秋のファッションを楽しんでみてくださいね。