【LILY BROWN×PUMA】クラシカルで旬を纏う新作コラボが登場♡

LILY BROWN（リリー ブラウン）が、世界的スポーツブランドPUMAと初のコラボレーションを発表。クラシックなストリートアイテムを女性らしくアップデートした全4型が登場します。トラックジャケットやロングTシャツ、エッジの効いたミニスカート、そして注目の「スピードキャット バレエ」の別注カラーまで♡先行予約は8月29日(金)からスタート。全国発売に先駆けて、特設ページも公開されます。

スポーティ×ガーリーなコラボウェア

今回のコラボウェアは、PUMAのアーカイブをベースにLILY BROWNらしい遊び心をプラス。

コンパクトトラックジャケット

【LILY BROWN×PUMA】フロントジップミニスカート

特に注目は、コンパクトな丈感に仕上げた【コンパクトトラックジャケット（\13,200）】と、ゴールドジップが印象的な【フロントジップミニスカート（\11,000）】。

同素材でセットアップとして着こなせば、スポーティでありながら大人の可愛さも引き立ちます。

【LILY BROWN×PUMA】バリエプリントロングスリーブTシャツ

さらにユニセックスで着られる【バリエプリントロングスリーブTシャツ（\6,050）】は、ヴィンテージ風の加工感でトレンド感も抜群。

話題の「スピードキャット バレエ」に別注カラー

【LILY BROWN×PUMA】SPEEDCAT BALLET Exclusive Color

シューズ好きの間でも人気の高い「スピードキャット バレエ」からは、LILY BROWN限定カラーが登場。

スエード素材をベースに、どんなスタイルにも馴染むニュアンスグレーを採用し、インソールには爽やかなミントカラーをプラスしました。価格は\12,100で、サイズは22.5～25.0cmの6サイズ展開。

フィット感のあるゴムバンドや、プーマキャットの刺繍ディテールがアクセントに。エレガンスとスポーティさが融合した一足は、この秋のマストアイテムです。

特別感あるコラボをお見逃しなく

LILY BROWN×PUMAのコラボレーションは、スポーティさの中に女性らしさをプラスした特別感のあるラインアップ。全国発売は9月10日(水)からですが、先行予約は8月29日(金)正午より開始されます。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックがおすすめ♪普段のコーデを格上げしてくれる新作コレクションで、この秋のファッションを楽しんでみてくださいね。