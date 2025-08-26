横浜眦膕亜屮丱淵淵泪鵑里擦辰くグルメ!!博覧会」開催！ 絶品地元グルメをイートインで用意
テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を堪能できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、8月27日（水）〜9月8日（月）の期間、神奈川・横浜市にある横浜郄島屋8階催会場で開催される。
【写真】お寿司も登場！ イートインは5店舗がラインナップ
■コラボご当地銘菓も登場
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、総勢約50店舗が出店し、北海道から沖縄まで、番組で紹介した絶品地元グルメが一挙大集結する期間限定のイベント。
会場で出来立ての味が楽しめるイートインには、「かつ丼あらた（愛知）」の「ロースかつ丼」をはじめ、「金沢まいもん寿司（石川）」の「金沢つづみもん」や「武蔵坊本店（広島）」の「ごま汁なし担担麺」など、行列必至のグルメが並ぶ。
また、番組とご当地銘菓がコラボレーションした商品も登場。本会場となる神奈川の「ありあけ 黒船ハーバー【チョコバナナ味】」と、次回開催予定の京都の「京菓子處 鼓月 プレミアム千寿せんべい」が数量限定で販売される。
さらに、バナナマンの2人がスタジオ試食で絶賛した焼肉のタレ各種が用意されるほか、番組コラボの焼肉グリル「せっかくまる」の先行販売や、番組公式グッズ「キャニスターセット」、「お弁当巾着」、「どんぶり」なども展開予定だ。
【写真】お寿司も登場！ イートインは5店舗がラインナップ
■コラボご当地銘菓も登場
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、総勢約50店舗が出店し、北海道から沖縄まで、番組で紹介した絶品地元グルメが一挙大集結する期間限定のイベント。
また、番組とご当地銘菓がコラボレーションした商品も登場。本会場となる神奈川の「ありあけ 黒船ハーバー【チョコバナナ味】」と、次回開催予定の京都の「京菓子處 鼓月 プレミアム千寿せんべい」が数量限定で販売される。
さらに、バナナマンの2人がスタジオ試食で絶賛した焼肉のタレ各種が用意されるほか、番組コラボの焼肉グリル「せっかくまる」の先行販売や、番組公式グッズ「キャニスターセット」、「お弁当巾着」、「どんぶり」なども展開予定だ。