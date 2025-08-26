元西武監督の松井稼頭央氏（49）が、辻発彦氏（66）とともにテレ玉の公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。ヘッドコーチ時代に見た監督“辻発彦”を語った。

松井氏は2019年から辻政権下の西武で2軍監督、2022年には1軍ヘッドコーチを務めた。

政権内部から見た辻氏について、松井氏は「辻さんってやっぱり凄いなって思った」と振り返った。

そして、「厳しさもあるし、選手に近かった。選手と話もされていたし、メリハリがあった。選手と（距離が）凄く近く感じた。若い選手が思いきりやりやすい環境だったと思います。あれだけ選手がのびのびやれる環境をつくれるのって凄いと思いました」と、とくにチーム作りの部分を称えた。

辻氏から見た指導者としての松井氏も「俺は（稼頭央が）うらやましかったよ。兄貴的存在で。こっちは昭和のおっさんだから」と、見えたという。

両者ともに西武監督を経験したが、もう1回現場に戻ることについて聞かれると…。

辻氏は「（稼頭央は）どう考えてもやってもらわないと困るでしょう」と松井氏の現場復帰を後押し。そして、「僕は今の時代にはついていけないから、自信ない。ご意見番くらいがちょうどいい」と、自身の現場復帰は否定しながらも松井氏の監督復帰の際は「横に（コーチとして）いてやろうか？」と笑わせた。