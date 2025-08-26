吉瀬美智子「手作りの器で食べると格別」お手製鶏飯丼に絶賛の声「丁寧な暮らし」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の吉瀬美智子が26日、自身のInstagramを更新。手作りの鶏飯丼を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉瀬美智子、手作り食器に盛り付けられた鶏飯丼
吉瀬は「出汁で食べる鶏飯丼」とつづり、錦糸卵や椎茸の甘辛煮などが彩りよく盛り付けられた鶏飯丼を公開。「じもちゃんねるで作った器に！」と自身が作った器に料理を盛り付けたことを明かし、「手作りの器で食べると格別です〜」としている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手で羨ましい」「器も素敵」「私も作ってみたい！」「丁寧な暮らしで憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
