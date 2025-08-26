「ウエスタン、中日６−７阪神」（２６日、ナゴヤ球場）

阪神は九回に追い上げられたが、１点リードを守って勝ちきった。

先発の今朝丸は５回４安打１失点と好投した。２番手・湯浅は降格後２度目の登板で、１回を無失点に抑えた。

六回は渡辺が今季初本塁打をマーク。左翼への完璧な当たりで１点を追加した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−今朝丸が５回１失点と好投した。

「良かったね。前半から飛ばしていってるっていうのが、もうマウンドさばきで十分伝わるよな。もう若さハツラツだよ。四回にフォアボールね。（味方に）２点目が入って警戒しすぎたのか、二つフォアボールを出したのが。彼、ベースボール（マガジン）の取材で、フォアボールがちょっと多いのが反省点だっていうことを書いとったけど、あの二つのフォアボールだけだ、反省点は。大量失点にならんもん。今朝丸は１点１点で抑えよるよ。うん、大したもんやで」

−前回から調子を上げている。

「もう、やっぱり言ってるでしょ。夏は今朝丸の季節よ。やっぱり報徳学園のエース。ここはやっぱりしっかりした指導を受けてるんや。これな、大したもんや。今日はストレートも良かったしね。変化球もよかったし、今日ぐらいもう投げてくれれば、この暑さの中ね。５回きっちり８０球か。この前の登板からちょっと修正してるねん」

−渡辺が初本塁打。

「もうナベはね、ここんとこずっといい調子。維持してるし頼りになるわね、やっぱりね。そういうとこでの一発っていうのは、ここで欲しいなっていう時に一発はきいたよね」

−小野寺の昇格も含めて、まだまだチャンスはある。

「うん、もちろん、こうやって抜てきされる。ここにいる選手たちみんないつそうやってチャンスが訪れるかわからない。藤川監督はそうやって必ずいい選手っていうか、調子のいい選手をチェックしてくれてるんでね。まだまだあと１軍も３０試合近くあるでしょ。ほんでね、まだ先のことは言えないけど、クライマックス（シリーズ）もあればというところもあるんでね。そういった意味では、こうやって成績残すことが、また１軍で声がかかるということなんで」

−佐野もウエスタンで首位打者を狙える位置にいる。

「そうなんだよ。だからね、そういう目標、佐野はそういう高い目標もあるし。一本最初に打って、あれはやっぱり反省会でも、これはみんながね、まだまだ経験だけど、嶋村がタッチアップで帰れればとか、福島が盗塁王を争ったり、こういうね、うちもあと１カ月もうちょっとだ。ファームのゲームもこういう緊張感、いろんな目標や緊張感がある方がやっぱり力がついてくるんで。うん、この２人だけじゃないよ。みんなそういうところでは非常に、楽しみになってきてるね、残り試合ね」

−明日の先発。

「明日の先発は西勇輝やな」

−茨木が遠征に帯同しているのは。

「中継ぎで来てる。もう茨木も間が空くから。登板機会があったらっていうとこで。登板機会があったら。ピンときたら１１０番や」