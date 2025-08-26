米沿岸警備隊によって３４トンあまりの違法薬物が押収された/Taylor Bacon/U.S. Coast Guard

（ＣＮＮ）米沿岸警備隊の巡視船「ハミルトン」は２５日、米フロリダ州の港に過去最大規模の違法薬物を陸揚げした。当局によれば、この量が出回っていれば、致死量のコカイン約２３００万回分に相当した。

沿岸警備隊の発表によると、陸揚げされたのはコカイン約６万１７４０ポンド（約２８トン）とマリフアナ約１万４４００ポンド（約６．５トン）。沿岸警備隊史上最大規模の押収量だという。末端価格は計４億７３００万ドル（約７００億円）相当に上る。

「これはフロリダ州の全人口を致死的に過剰摂取させるのに十分な量であり、国境を越えた麻薬密売が米国にもたらす脅威の大きさを物語っている」とアダム・チャミー少将は声明で述べた。

声明によれば、今回の押収は６月２６日から８月１８日にかけ、東太平洋とカリブ海で行われた１９件の取り締まりの成果。沿岸警備隊の巡視船３隻、米海軍の艦艇２隻、オランダ海軍の艦艇１隻に加え、沿岸警備隊のヘリ部隊や米税関・国境警備局（ＣＢＰ）、合同タスクフォースの部隊が参加した。

ハミルトンの指揮官ジョン・マクホワイト大佐は、麻薬密売人が米国市場に薬物を運ぶために使用する高速艇１１隻を追跡・拿捕（だほ）し、コカイン約４万７０００ポンドを押収したと説明した。麻薬密輸の容疑者３４人も拘束された。ハミルトンに搭載された無人機（ドローン）部隊が密輸船の発見に大きく寄与したという。

今年に入ってから、米国に向かう薬物２２億ドル相当が押収されている。沿岸警備隊は「これらの薬物はカルテルや国際犯罪組織による違法フェンタニルの製造、密売の原動力となり、米国を脅かしている」と警告した。

トランプ大統領は合成麻薬フェンタニル対策を政権の最優先課題の一つに掲げている。トランプ氏はまた、カナダやメキシコ、中国に対する関税引き上げの理由の一つとして、フェンタニルの流入阻止を挙げている。