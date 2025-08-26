愛知県豊川市の「お食事処まんまや」は、ボリューム満点でコスパ抜群の定食が並ぶ人気の食堂です。特大唐揚げや鉄板レバニラなど迫力満点メニューがトラックドライバーに大人気。食後には店内のシャワーで汗を流せるサービスもあり、仕事の合間に立ち寄れる“ドライバー御用達”スポットになっています。

■トラックドライバーに愛されるボリューム満点食堂





愛知県豊川市の「お食事処まんまや」は、ボリューム満点でコスパ抜群の定食が並ぶ人気食堂です。

店内には男性の一人客の姿が多く、特にトラックドライバーに支持されています。

定番の「生姜焼き定食」(1100円)は、大盛ご飯に味噌汁、小鉢、漬物が付いた満足感のある内容です。



客：

「この金額でめちゃうまい。ボリュームもいい」



別の客：

「コスパが一番かな」

さらに500グラムの特大サイズ「唐揚げ定食」(1200円)や、特製の甘辛ダレが食欲をそそる「レバニラ定食」(1000円)、タルタルソースたっぷりの「チキン南蛮定食」(1300円)と迫力満点なメニューが揃います。

ランチタイムは客の半数以上、夕方以降はなんと8割近くがトラックドライバーだといいます。

食べられる時にしっかり食べたいという忙しいドライバーのニーズに応えたお店。音羽蒲郡インタ―から5分という立地で、食後すぐ高速に戻れるのも人気の理由です。

■シャワールーム完備でリフレッシュできる食堂





さらに、ドライバーに嬉しいサービスが、店内に設けられたシャワールーム(1回300円)です。



客：

「もうスッキリです。汗流さないとこの季節は。貸してくれてありがたい」

リーズナブルな料金で汗を流せるのは、車の中で仮眠をとる事も多い長距離ドライバーにとって嬉しいサービスです。

そして、食堂のすぐ隣にはトラック用品専門店「シャルマン」があります。カラフルなカーランプからマニアックなステッカーまで揃い、ドライバーなら誰もが知る存在です。



客：

「何でも売っている。特に光りモノなら」

実はこの食堂もシャルマンが経営。もともとはトラック用品店が先にあり、多くのドライバーが訪れることから「食事の場も提供したい」と食堂を開いたといいます。



食事、休憩、そしてカー用品の購入まで、一度に叶う“ドライバー御用達スポット”。人気が集まるのも納得です。



2025年8月14日放送