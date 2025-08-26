◇MLB ドジャース7-0レッズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは日本時間26日、レッズ戦の前に昨年までドジャースでプレーしていたギャビン・ラックス選手へチャンピオンリングを贈呈しました。

ドジャース公式インスタグラムはこの日、贈呈式の様子を動画とともに投稿。ドジャースの選手たちがラックス選手の元へ歩み寄り、帽子やユニフォーム、リングを贈呈しました。

ラックス選手は昨季139試合の出場で打率.251、10本塁打、50打点の成績を残し、ワールドシリーズにも出場して、世界一を経験。オフにドジャースからレッズへ移籍しました。今季も113試合で打率.279、5本塁打、48打点と移籍先で活躍。チームは変わりましたが、選手たちは仲睦まじく、笑顔で記念撮影を行いました。

この投稿にSNS上では、「ラックスがどれだけ昨年の優勝に貢献したか決して忘れないよ」「ラックス泣きそうになってて、こっちまでうるっときました」「ラックス久しぶりに見られてうれしかった〜」など愛あふれるコメントが寄せられています。

さらに試合後、大谷翔平選手も自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ラックス選手の投稿をリポストし、祝福しました。