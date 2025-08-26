Æü»º¡ÈGT-R¡ÉÀ¸»º½ªÎ»¡¡18Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë¡ÈµÏ¿¡É»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ
¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬Âç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ö¤¬À¸»º½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼Ö¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢Æü»º¡ÖGT-R¡×¡£ºÇ¸å¤Î1Âæ¤ÎÀ¸»º¤¬¤¤ç¤¦½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤Ëºî¶È°÷¤¬¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Î1Âæ¤ÏÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡È²Ö·Á¡É¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢ÅÁÀâ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Æü»º¡ÖGT-R¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖGT-R¡×¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥Ï¥³¥¹¥«¡×¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÔÈÎ¼Ö¤ËºÜ¤»¤ëÆüËÜ½é¤Î»î¤ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å¤Ë¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥á¥ê¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´Ä¶ÌäÂê¤¬°Õ¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤ëÃæ¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢À¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«197Âæ¡£¡ÖÈá±¿¤ÎGT-R¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÉü³è¤¹¤ë¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤È¤È¤â¤Ë¡ÖGT-R¡×¤ÏºÆ¤Ó»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2007Ç¯¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¡ØGT-R¡Ù¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¼Ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
Éü³è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Âçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê
¡Ö¡ÊQ.Æü»º¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¼Ö¤Ï¡©¡Ë»ä¤Ï¡Ä¡ØGT-R¡Ù¡£¡ÊQ.¤Ê¤¼¡©¡ËÂ®¤¤¡×
¡ÖÂ®¤µ¡×¤È¤½¤ÎÅÁÀâ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡ÖGT-R¡×¡£
µ¼Ô
¡ÖÆü»º¡ØGT-R¡ÙºÇ¸å¤Î1Âæ¤¬º£¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤ÏÂçÀª¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤¬¡ÖÂ®¤µ¡×¤ä¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤«¤é¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡ÖÇ³Èñ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼»Ô¾ì¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë½Ì¾®¡£
Æü»º¡ÖGT-R¡×¸µ³«È¯Ã´Åö¼Ô¡¡¾¾ËÜ¸÷µ®¤µ¤ó
¡Ö³«È¯Èñ¤ä¹©¿ô¤¬ËÄÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¡×
¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤â¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ØGT-R¡Ù¤È¤Î±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØGT-R¡Ù¤Ï¿Ê²½¤ò¤È¤²¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿ÉÊú¶¯¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤È¶ì¶¤ËÎ©¤ÄÆü»º¡£¡ÖGT-R¡×¤¬ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹»þ¤¬Éü³è¤Î»þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥À¥¤¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
À¸²Ö,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó