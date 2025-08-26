千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

8月24日（日）放送の同番組では、“予知夢”を語る企画にもかかわらず…みなみかわが“事実ベース”の暴露をする場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は芸人たちが見た“予知夢”を語り、未来を予言する企画「私たちが見た未来」を実施した。

みなみかわ、ビスケットブラザーズ、レインボーのジャンボたかお、ラランドのニシダの4組が集結し、未来で起こる“何か”をそれぞれが見た夢と独自の視点で大胆予言。芸能界に激震を起こす衝撃予言の数々に、スタジオ騒然の展開となった。

先陣を切って「2027年に芸人同士の不倫発覚」と予言したのは、みなみかわ。

「まず事実ベースで」と前置きし、よく飲みに連れて行ってもらうという品川庄司の品川祐の名を挙げると、ほかの芸人たちも参加する品川との飲みの席に「必ずぱーてぃーちゃんの信子がいる」と語った。

酒が進むにつれて何度も同じ話をする品川の話を「信子は必ず初めて聞いたノリで笑う」、酔うと寝てしまう信子を「品川さんが愛おしい顔で信子を見ながら飲む」と、2人の関係性に迫ったみなみかわ。さらに「（解散後に）合流してるんじゃないかな」とも推測する。

「ここからが僕が見た夢なんですけど…2027年にバレます」と品川と信子の“スキャンダル発覚”を予言したみなみかわに、ノブは「事実暴露してるだけやん」とツッコミを入れていた。