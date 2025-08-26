〈あらすじ〉

1950年、風光明媚なイタリアの港町ナポリに1人の女の子が誕生。ギリシャ神話に出てくる人魚の名であり、ナポリを意味する「パルテノぺ」と名付けられた。裕福な家庭で何不自由なく育てられたパルテノぺ（セレステ・ダッラ・ポルタ）は、誰をも虜にする美貌を持つ、魅力的な女性へと成長する。

そして23歳の夏。パルテノぺは、兄のライモンド（ダニエレ・リエンツォ）、使用人の息子で幼馴染みのサンドリーノ（ダリオ・アイタ）とカプリ島にバカンスへ。そこで憧れの作家ジョン・チーヴァー（ゲイリー・オールドマン）と運命的な出会いを果たしたパルテノぺは、彼との会話によって自身の美しさがもたらす力を知り、人生の絶頂期を堪能する。しかし、対照的に孤独感を強めた兄の死によって、彼女を取り囲む世界も一変し……。

主演のセレステ・ダッラ・ポルタは、本作が映画デビューとなる期待の新人。一方、73歳のパルテノぺを演じるのはベテラン女優のステファニア・サンドレッリ。

イタリア映画界の巨匠が描く、愛と自由を追い求めた女性の生涯

『グレート・ビューティー／追憶のローマ』（13）で第86回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したパオロ・ソレンティーノが初めて女性を主人公に据えた渾身作。若者からの絶大な支持で本国内で監督史上最大のヒットを記録。新境地にして真骨頂の呼び声も。



芝山幹郎（翻訳家）

★★★☆☆構図や色彩設計など、ヴィジュアル面の豪快な投げ技で観客の眼をさらう映画作家だが、好調なときは、グラウンドに持ち込んでからの関節技も巧みに繰り出す。ただ今回は、その技がいまひとつ決まらない。いつもならば濃密に感じられるスローペースが、単にタメを利かせすぎた印象を与える。

斎藤綾子（作家）

★★☆☆☆つかの間の若さを思い返すだけか、美貌も才能も孤独も、よくここまで陳腐に冗長に描けたものだ。

唯一パルテノペが大学で出会った恩師マロッタ教授の、美女パルテノペと奇怪な教授の息子への、無情な時の流れを映す演出は心に沁みたが。

森直人（映画評論家）

★★★★☆バブリーなブランドCM感も漂う優雅で感傷的な女性一代記。チャラい色気と知的な風格、地中海の潮の香りと太陽の光に満ちたイタリア映画。いまこんな世界像を撮ってくれるのはソレンティーノ監督しかいない。オールドマンが演じる『泳ぐ人』の米国人作家ジョン・チーヴァーの登場なども愉快。

洞口依子（女優）

★★★☆☆全編が香水の宣伝のように美しく甘美な映像。ソレンティーノ監督なのでロケーションは期待通り。ほぼ全場面に登場しているヒロインは、何を考え何を見ているのか理解に欠くが、映画で旅しながら覗き見してる気分。映画におけるイタリアの美女の概念はモニカ・ベルッチの時代からアップデートされた模様。

今月のゲストマライ・メントライン（著述家）

★★★★☆人間とその叡智を愛する宿命を持った天女のような女性が、最後に普通のおばあさんになってゆくまでの転変を描く巨匠作。さりげなく宗教の本質にまで突きを入れるナチュラル教養映画で、カルヴィーノやブッツァーティの小説を連想させる上質なマジックリアリズム感が刺さる。これはなかなかの逸品！



Marei Mentlein／1983年、ドイツ生まれ。テレビプロデューサー、コメンテーターとして幅広く活動。最新著書は『日本語再定義』。

