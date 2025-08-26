不二家洋菓子店「マロンモンブラン」半額セール、9月12日から14日の3日間限定で実施/9月5日〜秋の洋菓子新商品も発売

不二家洋菓子店は、日頃の感謝を込めて“秋の味覚”を楽しむスイーツフェアを開催する。2025年9月12日から14日までの3日間限定で「マロンモンブラン」半額セールを実施し、通常価格税込577円のところ、税込288円で提供する。また、秋の洋菓子新商品を、9月5日から順次発売する。

〈「マロンモンブラン」半額セール〉

「マロンモンブラン」は、ふんわりとした食感のスポンジに軽めのカスタードクリームを合わせ、乳味豊かなシャンテリークリームとまろやかなマロンペーストを絞ったロングセラー商品。老若男女問わず人気の高いスイーツだという。

今回の半額セールは、9月12日から14日までの3日間限定で実施する。数量限定のため、なくなり次第終了。購入は1人8個まで。予約不可。

◆「マロンモンブラン」税込288円(通常価格:税込577円)

不二家洋菓子店「マロンモンブラン」

〈秋の新作スイーツも続々登場〉

また、りんごに見立てたかわいらしいケーキや、栗･芋･かぼちゃ･シャインマスカットなど、秋の味覚を使った新作ケーキを、9月5日から順次発売する。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「真っ赤なりんごのケーキ」604円

9月5日発売

不二家洋菓子店「真っ赤なりんごのケーキ」

◆「秋三昧ロール」626円

9月15日発売

不二家洋菓子店「秋三昧ロール」

◆「ショートケーキ12の色物語 翡翠色のショートケーキ」734円

9月22日発売

不二家洋菓子店「ショートケーキ12の色物語 翡翠色のショートケーキ」

◆「シャインマスカットのドルチェ」734円

9月26日発売

不二家洋菓子店「シャインマスカットのドルチェ」