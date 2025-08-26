山形県内で、市街地へのクマの出没が相次いでいる中、米沢市と鶴岡市の市長2人が26日午後、吉村知事にクマ対策の支援などを求める緊急要望を提出しました。



吉村知事の元を訪れたのは米沢市の近藤洋介市長と鶴岡市の皆川治市長らです。

県内ではことし、クマの出没が相次いでいて目撃件数は8月17日現在で839件に上り、記録が残る2003年以降、最多となっています。

こうした中、ことし市街地への出没や人身被害が発生した米沢市と鶴岡市、新庄市は、3市長連名で、吉村知事にクマ対策の支援などを求める緊急要望を提出しました。要望では、クマが隠れやすい河川に生えている木の伐採や県主導での捕獲事業の強化、捕獲した際の報奨金への支援などを盛り込んでいます。





吉村知事「様々な要望を頂戴しましたので河川の支障木（クマが隠れやすい木）の伐採など緊急に対応すべき内容につきましては9月補正予算での対応も含めて検討を進めてまいりたい」近藤洋介米沢市長「かなり予算措置も含めて前向きに、緊急度合いももって受け止めて頂いたと感じている」クマ対策をめぐっては、9月から改正鳥獣保護管理法が施行され、市町村の判断で市街地でもクマの捕獲に猟銃を使用できるようになります。これを受けて県は今後、自治体の担当者向けの説明会を開催する予定です。