26 日、東京で開かれた「全国知事会議」で阿部知事が新しい会長に正式に選任されました。



長野県の知事として初めての会長就任で、阿部知事は未来に向けて日本が前進するために、取り組んでいきたいと話しています。



26日午後、東京で開かれた全国知事会議。



「阿部長野県知事が会長に選任されることとなりました」



宮城県知事・村井会長の任期満了に伴う会長選挙で当選した阿部知事が全国知事会の新たな会長に選任されました。





阿部知事「難局でありさまざまな課題あるが地方の立場から主張すべきことは主張して未来に向けて日本という国が前進していくことができる若い人たちを含め明るい未来の知事会として提示できるように取り組んでいきたい」会長として、全国47人の知事の先頭に立つ阿部知事。「現場から日本を動かす」をスローガンに人口減少問題や地方自治の課題などに取り組んでいく考えです。阿部知事「現場の声や思いを国以上に知っているのがわれわれ都道府県。国民・住民視点での問題提起こそがこれからの日本の将来を過たないようにしていくうえで重要」村上総務大臣も、阿部新会長に大きな期待を寄せています。村上総務大臣「総務省としましても地方が直面するさまざまな課題に対応して活力ある多様な地域社会を実現するべく、阿部新会長が就任される全国知事会の声を伺いながらしっかりと連携して取り組んでいきたい」長野県知事として初めての会長就任となる阿部知事。会長の任期は「９月3日」から2年間となっています。