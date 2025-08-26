通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間７．４％付近で落ち着いた推移
通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間７．４％付近で落ち着いた推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.71 7.41 7.11 6.30
1MO 9.12 7.85 7.96 7.10
3MO 9.28 7.50 8.22 7.35
6MO 9.34 7.36 8.52 7.53
9MO 9.43 7.38 8.80 7.75
1YR 9.51 7.45 9.02 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.34 7.54 7.20
1MO 8.43 8.38 7.83
3MO 8.89 8.64 7.72
6MO 9.23 8.85 7.80
9MO 9.53 9.10 7.93
1YR 9.76 9.31 8.06
東京時間16:35現在 参考値
ロンドン序盤、仏政局不安を受けた動きがみられ、フランス国債は売りが加速している。９月８日に現内閣に対する信任投票の実施をバイル仏首相が要請している。そのなかではユーロ相場は比較的落ち着いた値動きを示しており、オプション市場でのヘッジ需要は引き続き低水準にとどまっている。
