ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」「食の安全・安心、地球にもやさしい」の一環として、キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」監修の「鶏肉の山椒焼き」、「賀茂なすの揚げびたし」の2種類を、8月26日から関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗））のファミリーマート約2600店で発売する。

また、ファミリーマート店内に設置されたデジタルサイネージ「FamilyMartVision」と連動させることで、地域の活性化を図るとともに、地域社会との連携を深め、ファミリーマートが地域における情報拠点としての役割を担うことを目指す。

昨年発売した「スプリングバレーブルワリー京都」監修の「ちょいデリ」商品は多くの消費者に好評を得た。

今回、第2弾として関西に馴染みのある料理や食材を使用した「ちょいデリ」商品2種類を発売する。山椒や賀茂なすなど関西地方で馴染みのある食材を用いた山椒焼きや揚げびたしといったメニューと「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」や、「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」とのフードペアリングを楽しみながらぜひ賞味してほしい考え。

サイズや形が規格外というだけで、味は変わらず美味しいにもかかわらず、多くの賀茂なすが廃棄されてきた。今回JA全農京都府本部と協力し、これらの規格外品を積極的に活用することで、食品ロスの削減に取り組む。

ファミリーマートでは、これまでも規格外食材を有効活用した商品を継続的に発売している。今後もこのような取り組みを通じて食品ロス削減とともに農家支援、生産地支援にも貢献していく考え。





「鶏肉の山椒焼き」は、「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」とのペアリングをおすすめする商品。鶏肉を山椒入りの醤油タレをかけて焼き上げた。付け合わせの人参とキャベツは山椒入りのマヨソースで和えることで鶏肉との相性を向上させた。





「賀茂なすの揚げびたし」は、「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」とのペアリングをおすすめする商品。素揚げした賀茂なすに醤油と鰹の旨みを効かせた、だし汁がじゅわっとしみ込んだ商品となっている。鰹節と大根おろしを入れることで鰹の風味とさっぱりとした味わいにした。規格外品の賀茂なすを使用することで、食品ロス削減の取り組みにもつなげている。

［小売価格］

鶏肉の山椒焼き：320円

賀茂なすの揚げびたし：298円

（すべて税込））

［発売日］8月26日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp