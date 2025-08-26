創業77年、東海3県に34店舗を展開する「ステーキのあさくま」が2025年7月に大須に初のカレー専門店をオープン。看板は、サラダバーで長年人気を集めてきた「牛すじカレー」。上質な牛すじを玉ねぎとじっくり煮込み、やわらかく甘みのある味わいに仕上げた逸品です。

■サラダバーで長年愛されてきた「牛すじカレー」







脂がのった「サーロインステーキ」や「ハンバーグ」など40種類以上のメニューで知られる「あさくま」が、2025年7月、大須に新業態となるカレー専門店「カレーのあさくま」をオープンしました。

77年の歴史で初めてのカレー専門店で、看板はサラダバーで愛されてきた「牛すじカレー」(780円)。



客：

「甘味があって美味しい」



別の客：

「辛すぎず、まろやかな感じ」

ステーキの仕込みで出る上質な牛すじを贅沢に使い、玉ねぎとともにじっくり煮込み、とろけるような食感と甘みを引き出しています。

■「ボリュームがすごい」…迫力満点スペシャルカレー





一番のおすすめは、カレーの上にタワーのようにお肉を積み上げた「あさくまSPカレー」(1620円)。自慢のハンバーグにチーズをのせ、焼いた玉ねぎとトマト、さらに目玉焼きをトッピングした迫力満点の一皿です。

客：

「段々になって、ボリュームがすごい」



別の客：

「トマトや分厚い玉ねぎが焼いてあって、一緒に食べると美味しかった」

そのほか、香ばしいロースステーキがたっぷりの「ステーキカレー」(1380円)、パルメザンチーズを雪のようにふんだんにかけた「シュレッドチーズカレー」(1080円)なども人気です。

カレーのあさくまの担当者：

「まだ全国的にあさくまの店舗はありませんので、『カレーのあさくま』をどんどん出店して「あさくま」の名前を全国の方に知ってほしい」



77年の歴史を背負った老舗の新たな挑戦が、カレー文化に新風を吹き込みます。



2025年8月14日放送