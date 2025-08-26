お笑いタレント、なかやまきんに君（46）が26日、都内で行われた厚労省「健康増進普及月間」記念イベントに登場し、「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルアンバサダーに就任した。

「小学校低学年のころから『健康とは何か』に興味があり、食のことを調べたり体の仕組みを勉強するのが好きだった」とし、アンバサダー就任を「光栄」と喜んだ。

食生活について「年間通して70％くらいは毎日食べるものを決めている。朝食も13、14年くらい同じものを食べている。ゆでた鶏肉、ゆでた野菜（ブロッコリー、オクラ、ゴーヤー、アスパラガス、ニンジン）、プチトマト、フルーツです」。残りの3割は「心の栄養のため、好きなものを食べている。仕事先の弁当や、どなかたと食事の時は焼き肉や揚げ物と食べる」と語った。

健康寿命にちなみ、自身の“芸人寿命”について聞かれると、「ネタは25年前から『ヤー！』と『パワー！』のみでやっている。新ネタはできておりませんので、とうに芸人寿命は終わっているかもしれません。お笑いSDGsで、再利用、再利用ということで」と話していた。