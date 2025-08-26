花王は、グローバル・シャープトップ戦略に基づき、ヘルスケアの主力ブランド「めぐりズム」において、さらなるグローバルブランド化をめざしてリブランディングを実施する。その一環として、好評を博している「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」を改良した新商品「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」を、8月30日に発売する。

今回のリブランディングでは、「蒸気めぐるシリーズ」として、アイマスクの他、首もとシートと足シートのパッケージも刷新。“ぐるぐる好循環”をブランドスローガンに掲げ、「めぐりズム」としての価値提案を推進していく考え。

花王は、アジアでの「めぐりズム」の一体運営を加速し、グローバルブランドとしての育成を強化していく考え。

2005年に誕生した「めぐりズム」は、健康でアクティブに過ごしたい人々の毎日を応援する、花王の主力ヘルスケアブランド。心地よい蒸気の温熱が血行を促進して、肩や腰のこりをほぐす「蒸気の温熱シート」（一般医療機器）や、額や首もと、足に貼って爽快感が長く続く「貼る炭酸シリーズ」（雑貨）など、日常のさまざまなシーンで役立つ商品を展開している。

なかでも、「蒸気でホットアイマスク」（雑貨）は、2007年の発売以来、長く親しまれている「めぐりズム」ブランドを代表する商品。使用した消費者からは、「あたたかい蒸気が気持ちよい」「気分がリラックスできる」といった好評の声を多数寄せられており、訪日観光客のあいだでも日本のお土産として高い支持を得ている。

今回花王は、約40℃の蒸気浴による心地よさをさらに引き出すために、アイマスクの素材と構造を見直した。蒸気が逃げにくい新設計として、従来品に比べて厚みを約2.6倍（同社従来品比）、保温性を約1.5倍（同社従来品比）に高めた不織布を採用。さらに横方向へのシートの伸びやすさを約162％（同社従来品比）向上させ、顔の凹凸へのフィット感を高めた。これらの改良によって、目もとの蒸気めぐり量を約113％（同社従来品比）増加させることに成功した。商品名も「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」へと一新し、パッケージとともに刷新。ブランド全体のリブランディングを実施する。

今回のリブランディングに際し、「めぐりズム」ブランドとしては初めて、日本国内にとどまらず、花王上海、花王台湾、およびカネボウコスメティックスコリア（韓国）の社員が参加するクロスボーダーなプロジェクト体制を構築した。各国・地域における生活者調査をはじめ、新商品のコンセプト開発、ロゴやパッケージデザインの策定までを共同で進行。国や地域の枠を越え、一貫した価値提案の実現をめざした。こうした取り組みによって、日本を含むアジア市場全体における「めぐりズム」ブランドのファン拡大を図り、今後のグローバル展開をより一層加速していく考え。

今後も花王は、“ぐるぐる好循環”を掲げる「めぐりズム」ブランドを通じて、生活者の健やかで快適なくらしに貢献していくとしている。

［小売価格］設定なし

［発売日］8月30日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp