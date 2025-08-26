この記事をまとめると ■BRIDEから高機能な3WAYバッグ「BRIDEマルチバッグ」が発売される ■2025年9月1日より全国のBRIDE取扱店にて受注を開始する ■BRIDEロゴ生地がポイントのファンにはたまらない逸品となっている

クルマ好きを振り向かせたいBRIDEファンは購入必至だ

BRIDEは、1981年に創立されてから国内外問わず幅広い支持を受け、自動車レース用シートを年間1万2000脚を供給しているスポーツシート専門メーカー。レース用以外にも乗用車・トラック用、ホーム・オフィス用など広い分野へ進出をはかっている。

そんな同社は、サーキット走行に必要なヘルメット、ハンス、グローブ、シューズなどが収納・携帯可能なヘルメットバッグをリニューアルした。ハンドバッグ、ショルダーバッグのほか、リュックとしても使用可能な3WAY仕様。BRIDEロゴ生地がポイントの、ファンにはたまらない逸品となっている。

高品質の日本製であり、走行会、レース、旅行などさまざまなシチュエーションに使える大容量バッグ。スーツケースにも差し込みができ、持ち運びがより便利になっている。

カラーは、グラデーションロゴ／ブラックロゴの全2種で、価格はグラデーションロゴが2万4200円、ブラックロゴが2万2200円だ。

「BRIDEマルチバッグ」は2025年9月1日より全国のBRIDEマイスターショップをはじめ、BRIDE取扱店で受注を開始する。街でこの「BRIDEマルチバッグ」を身に着ければ、クルマ好きを二度見させられるのは確実！ 注目を集めるならいまがチャンスだ。