「アンパンマンペロペロチョコ」にコキンちゃんが登場、台紙デザインをリニューアル
不二家は、アンパンマンのキャラクターの顔をかたどった棒付きチョコレート「アンパンマンペロペロチョコ」が、キャラクターを追加し、台紙デザインをリニューアルする。
キャラクターは定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまんに加え、人気のコキンちゃんが新たに仲間入り。全6種類となり、選ぶ楽しみがUPした。
「アンパンマンペロペロチョコ」キャラクター追加
アンパンマンのキャラクターの顔の形をした棒付きチョコレートに、人気のコキンちゃんが仲間入り。
スティック(棒)は、粘土遊びの型やハンコにもなるアフターユース性のあるキャラクターの顔のレリーフ入り。
レリーフ入りスティック
台紙の裏面にはクイズ入り! (全12種類)
台紙はクイズ付き
商品名は、 「アンパンマンペロペロチョコ」。9月2日全国発売。
アンパンマンペロペロチョコ
©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
キャラクターは定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまんに加え、人気のコキンちゃんが新たに仲間入り。全6種類となり、選ぶ楽しみがUPした。
「アンパンマンペロペロチョコ」キャラクター追加
スティック(棒)は、粘土遊びの型やハンコにもなるアフターユース性のあるキャラクターの顔のレリーフ入り。
レリーフ入りスティック
台紙の裏面にはクイズ入り! (全12種類)
台紙はクイズ付き
商品名は、 「アンパンマンペロペロチョコ」。9月2日全国発売。
アンパンマンペロペロチョコ
©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV