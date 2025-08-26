不二家は、アンパンマンのキャラクターの顔をかたどった棒付きチョコレート「アンパンマンペロペロチョコ」が、キャラクターを追加し、台紙デザインをリニューアルする。

キャラクターは定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまんに加え、人気のコキンちゃんが新たに仲間入り。全6種類となり、選ぶ楽しみがUPした。

アンパンマンのキャラクターの顔の形をした棒付きチョコレートに、人気のコキンちゃんが仲間入り。

スティック(棒)は、粘土遊びの型やハンコにもなるアフターユース性のあるキャラクターの顔のレリーフ入り。

台紙の裏面にはクイズ入り! (全12種類)

商品名は、 「アンパンマンペロペロチョコ」。9月2日全国発売。

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV