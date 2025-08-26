コカ・コーラシステムは、「コカ・コーラ」から、1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されている「スター・ウォーズ」とコラボレーションした「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」限定デザイン製品を9月1日から期間限定発売する。

爽快感のあるおいしさとともにワクワクする特別なひとときをもたらしてきた「コカ・コーラ」は、1955年に米国ディズニーランドリゾートの開園時から70年間にわたりウォルト・ディズニー・カンパニーと協力を続けてきた。今回のキャンペーンでは銀河系を超えてファンをつなぎ、「つながり」「ファンダム」「コミュニティ」の持つポジティブな力を称え、人と人とのつながりを育み、その絆を共に祝う大切さを伝えることを目的としている。



左から：「コカ･コーラ」1.5LPET、700mlPET、500mlPET、350mlPET、350ml 缶、「コカ･コーラ ゼロ」350ml 缶、350mlPET、500mlPET、700mlPET、1.5LPET

今回のコラボレーションでは、映画公開以来、進化を続け、新たな物語、新たな商品、体験をファンに届けている「スター・ウォーズ」を代表するキャラクター、ダース・ベイダー、ヨーダをはじめ、シリーズ約7年ぶりとなる劇場公開作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の日本公開が来年5月22日に決定し注目が高まっているマンダロリアン、グローグー、そしてスター・ウォーズの象徴的なシーンを模した限定デザインのコカ・コーラ製品、全45種類（18キャラクター）を展開する。

パッケージに登場する「スター･ウォーズ」の18キャラクターは、オビ＝ワン・ケノービ、パドメ・アミダラ、カイロ・レン、アソーカ・タノ、ダース・モール（自動販売機のみで発売）、マンダロリアン、パルパティーン皇帝（自動販売機のみで発売）、ダース・ベイダー、ヨーダ、レイア・オーガナ、アナキン・スカイウォーカー、ルーク・スカイウォーカー、チューバッカ、ハン・ソロ、BB−8、C−3PO、R2−D2、グローグーとなる。



「スター・ウォーズ」限定デザイン製品特設売場（イメージ）

全国7ヵ所に「スター・ウォーズ」限定デザイン製品が集まる特設売場を設置する。特設売場では限定デザイン缶が浮遊する様子が楽しめる。設置場所は、「MEGAドン・キホーテ 三郷店」（埼玉県）（期間：9月1日〜9月30日予定）「イズミ ゆめタウン広島店」（広島県）（期間：9月1日〜9月28日予定）「トライアル 荒尾店」（熊本県）（期間：9月1日〜10月13日予定）「大阪屋ショップ 射水店」（富山県）（期間：9月1日〜9月19日予定）「サンエー 浦添西海岸パルコシティ」（沖縄県）（期間：9月8日〜9月21日予定）ほかとなっている。

［発売日］9月1日（月）

日本コカ・コーラ＝https://www.coca-cola.com/jp/ja