Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、バンドのスタジオライブ企画「Studio Session Live」のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】ミセス 若井滉斗、色気だだ漏れの“スーツショット”にファン大興奮 「高貴な絵画のよう」）

アニバーサリーベストアルバム『10』の初回限定盤に特典映像として収録されている「Studio Session Live #4」では、2015年にリリースされたメジャーデビュー作品であるミニアルバム『Variety』全収録曲を新アレンジでパフォーマンスしている。

若井は黒のスーツに、黒髪、色気を纏った濃い目のメイクでセットのバラを見つめ、噛み付くような仕草のショットを投稿。コメント欄には「いつもと違う雰囲気の滉斗くん」「ゆるふわヘアーもかっこいいね」「とても高貴な絵画のようなお写真ありがとうございます」といったファンからの声が寄せられている。

若井はイギリスまでOasisのライブを観に行ったことを自身のInstagramにて報告。スタジアム内の様子やOasisのライブTシャツを着た姿のセルフィー、ライブ中に拳を掲げる姿が話題となった。

（文＝リアルサウンド編集部）