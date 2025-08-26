日本マクドナルドは、秋の風物詩として好評を得ている定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」に加えて、今年の新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の、バーガー・サイドメニュー・ドリンク・デザートまで揃った、新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”として9月3日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品となっている。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化させた。新登場の「とろ旨すき焼き月見」は、バター風味のふわもち食感のバンズに、まろやかでコク深いすき焼きフィリングが月見と相性抜群な一品となっている。定番の「月見バーガー」「チーズ月見」や朝マックの「月見マフィン」はもちろん、今年は夕方5時からの夜マック限定でボリュームたっぷりな、3枚の100％ビーフパティとリニューアルした濃厚なトマトクリーミーソースのボリューム満点な「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も登場する。朝から晩まで1日中月見を楽しめる、充実のラインアップとなっている。

また、スイーツ・サイドメニュー・ドリンクでも月見シリーズならではの新作が登場する。あんバターとおもちのスイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、山梨県産シャインマスカットの果汁（山梨産シャインマスカット果汁1％）を使用したフルーティーな秋限定シェイク「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット」からも“ピリっと”×”爽やか”に月見の季節感を楽しめる期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」が新登場する。バーガーだけでなくサイドメニュー、ドリンク、スイーツまでが揃った、全8種類のマクドナルドの月見ファミリーを楽しんでほしいという。

［小売価格］

月見バーガー 単品：440円〜／バリューセット：740円〜

チーズ月見 単品：470円〜／バリューセット：770円〜

とろ旨すき焼き月見 単品：540円〜／バリューセット：840円〜

トリプルビーフの とろ旨すき焼き月見 単品：780円〜／バリューセット：1080円〜

月見マフィン 単品：400円〜／バリューセット：600円〜／コンビ460円〜

あんバターとおもちの 月見パイ：190円〜

月見マックシェイク 山梨県産 シャインマスカット味 Sサイズ：190円〜／Mサイズ：270円〜／バリューセット価格 Mサイズ＋50円

瀬戸内 レモンペッパーソース：40円〜

（すべて税込）

［発売日］9月3日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp