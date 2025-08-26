今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米８月消費者信頼感指数などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円１０～１４８円２０銭。



この日はトランプ米大統領が、クック米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任したと報じられ、ＦＲＢの独立性が揺らぐとの見方からドル売りが膨らみ一時１４７円００銭近辺に下落した。しかし、その後、クックＦＲＢ理事が辞任を否定したと伝わると１４７円７０銭近辺に値を戻した。クック理事の解任騒動の先行きは不透明であり、今後も関心を集めそうだ。そんななか、ＦＲＢの金融政策を巡り、経済指標に対する関心は強く、今晩の米８月消費者信頼感指数や米８月リッチモンド連銀製造業指数、米７月耐久財受注などが注目されている。





出所：MINKABU PRESS