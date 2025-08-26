コクヨは、今年で発売50周年を迎えるノート“Campus（キャンパス）”を、ノートブランドから学生のまなびを支える「まなびかたブランド」へ刷新します。ブランド刷新に合わせて、キャンパスブランドの文具12種類56品番を2025年9月5日（金）から発売します。

キャンパスノートは発売50周年を迎え、“Campus”ブランドを単なるノートのブランドから「まなびかた」のブランドへと刷新。合わせて発表されたラインナップは、学生が自分に合ったまなびかたを気軽に試しながら見つけられる、文具とメソッドを掛け合わせたまなびかたのアイディア「まなびレシピ」にひもづいています。

1.すぐ書く見返す「メモ勉」

近年、板書授業が減少し、プリントや教科書に直接書き込む学習スタイルが増加しています。しかし、書き込むスペースが不足することが多く、別の紙にメモを取ると紛失してしまうことが課題となっています。

「メモ勉」では、教科書やプリント等にふせんで補足やポイントの書き込みスペースを作ることで、情報を一つの紙媒体にまとめ、見返しやすい学習環境を実現します。

「メモ勉」におすすめの商品（一部抜粋）

キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ

実売価格：550円（税込）

本体をクルっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップで別々に挟むので、開いたページの左右の厚みが違っていても外れにくい仕様となっています。また、上クリップが下クリップに比べて短く半透明なため、ページ上部の文字が隠れにくくなっています。

キャンパス スキマに書き足すロールふせん

実売価格：本体594円、リフィル440円（税込）

教科書や参考書、ノートのスキマにメモやまとめを書き足せるロールタイプのふせんです。好きな長さで切って使うことができ、全面粘着ではがれにくいことが特長です。また、ケース入りで持ち運べるので、ペンケースに入れて持ち運んでもふせんが汚れることを防ぎます。

2.スキマ時間に「ちょこ勉」

忙しい学生生活の中で、96%の学生が「スキマ時間で勉強したい」と回答。「ちょこ勉」では、計画・要点・暗記のすべてをミニサイズのバインダーに集約するまなびかたを提案します。数種の罫線や暗記用シート、ふせんなどの周辺用品と組み合わせることで、スキマ時間の学習がこの1冊で完結します。

「ちょこ勉」におすすめの商品（一部抜粋）

キャンパス ルーズリーフ A7サイズ

実売価格：優先順位がわかるTO DOルーズリーフ 198円、すっきり見分けるカラールーズリーフ 319円、暗記がはかどるルーズリーフ 319円、ルーズリーフのためのふせん 418円（すべて税込）

スキマ時間にさっと出して勉強ができるコンパクトサイズのルーズリーフです。マークをつけてTO DO管理ができる「TO DO」タイプと、3色で使い分けて整理がしやすい「すっきり見分ける」タイプ、暗記勉強に便利な「暗記がはかどる」タイプの３種と、A7バインダーに取り付けられるルーズリーフ用ふせんをラインナップします。

3.バインダーにひとまとめ「とじ勉」

プリント授業が多いなか、従来のパンチは大きくかさばるため、プリントを家に持ち帰って穴あけする必要があります。しかし、面倒でつい後回しにしてしまい、プリントを紛失するケースが多発していることが、学生へのヒアリングによりわかりました。

「とじ勉」では、2穴バインダーにとじて学校に持参できる薄型軽量パンチを開発。ルーズリーフもプリントも、その場ですぐに時系列順にとじて簡単に管理できます。

「とじ勉」におすすめの商品（一部抜粋）

キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ

実売価格：429円（税込）

２穴バインダーに直接とじて持ち運びができるパンチです。薄型軽量なので、持ち運びしやすく、学校や図書館などの外出先でもプリント整理が簡単にできます。

4.ごきげん勉強計画「モチ勉」

中高生の約8割が勉強へのやる気が出ないと感じるなか、「計画や実績の可視化」でやる気を上げる学生が多くいます。勉強管理アプリが普及しても、集中のためのスマホ断ちや手軽さから、紙を使った勉強計画は根強い人気となっています。

また、近年は「SNS映え」から「効率性と達成感」重視へニーズが変化しています。「モチ勉」は、計画と頑張りを記録して振り返ることでモチベーションを上げるまなびかたです。

「モチ勉」におすすめの商品（一部抜粋）

キャンパス 目標や勉強計画がすっきり整うスタディプランナー（ダイアリー）／TODO管理がサクッとできるスタディプランナー（TO DO）／時間管理がしっかりできるスタディプランナー（TIME LOG）

実売価格：ダイアリー A5サイズ 1595円、TO DO セミB5サイズ 594円、A5サイズ 550円、TIME LOG セミB5サイズ 594円、A5サイズ 550円

リング部分がやわらかな手当たりのソフトリングノート仕様で、３つの用途に特化したスタディプランナー3種です。

・「ダイアリー」･･･長期的な目標を意識して予定を立てられます。目標設定、計画、記録、振り返りのステップでモチベーションをあげて勉強に取り組むことができます。

・「TO DO」･･･週単位、一日単位でやるべきことと、やったことの管理ができます。おおまかに勉強時間のカウントもできて、モチベーションアップにつながります。

・「TIME LOG」･･･時間管理ができてしっかり勉強計画が立てられます。週単位・1日単位で目標設定と振り返りTO DO管理ができます。

5.ストレス軽減「ベース文具」

「消しゴムが折れた」「使いたいペンがすぐに見つからない」など​勉強のやる気を削ぐちょっとした困りごとを解決した、まなびのシーンに欠かせない基本的な文具です。

「ベース文具」としておすすめの商品（一部抜粋）

キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム

実売価格：平行四辺形 Mサイズ 165円、Sサイズ 110円、長方形 Mサイズ 154円、Sサイズ 99円（すべて税込）

コクヨ独自のハイブリッド製法により、高い消字性と折れにくさを両立。適度な硬さで狙った箇所をピンポイントで消すことができます。また、コクヨのインクルーシブな開発プロセス「HOWS DESIGN（ハウズデザイン）」を経て完成した平行四辺形タイプは、手にフィットし、細かい文字も消しやすい設計となっています。広い面の消去に適した長方形タイプと合わせて、2タイプをそれぞれＭ・Sの2サイズ、計4種をラインナップしています。

キャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース

実売価格：1815円（税込）

「よく使う文具や気分が上がる文具も持っていたいけれど、使用頻度が高い文具が見つけづらい」そんな困りごとを解消するペンケースです。使用頻度の高いスタメン文具は、フロントポケットに仕分けでき、アクセスしやすくなっています。また、ペン収容本数は約40本の大容量タイプでありながら、修正テープなどを収容できる小物ポケットや、ふせんなどの薄物を収容できるふせんポケットなども備えており、整理がしやすい設計となっています。

コクヨ “Campus”文具シリーズ 発売日：2025年9月5日

