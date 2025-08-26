「神栖」はなんて読む？ひらがな3文字の茨城県の地名！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「神栖」はなんて読む？

「神栖」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、ひらがな3文字の茨城県の地名です。 いったい、「神栖」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かみす」でした！ 茨城県の東南部の鹿島地域に位置している神栖市。 そんな神栖市は、お正月用の生花である千両や若松の出荷額、全国第1位を誇っています。 また、市内には2000年以上の歴史をもつ「息栖神社（いきすじんじゃ）」があることでも知られており、鹿島神宮・香取神宮とともに東国三社のひとつとして数えられた由緒ある神社なんだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『神栖市観光協会』

・『茨城県神栖市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部