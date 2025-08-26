[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇94銘柄・下落129銘柄（東証終値比）
8月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは249銘柄。東証終値比で上昇は94銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが24銘柄、値下がりは26銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4833> Ｄｅｆコン 210 +50（ +31.2%）
2位 <4479> マクアケ 1452 +290（ +25.0%）
3位 <5884> クラダシ 624.9 +99.9（ +19.0%）
4位 <8927> 明豊エンタ 558 +80（ +16.7%）
5位 <9241> ＦＬネット 5370 +545（ +11.3%）
6位 <5131> リンカーズ 228 +19（ +9.1%）
7位 <4658> 日本空調 1340 +108（ +8.8%）
8位 <8995> 誠建設 1161 +75（ +6.9%）
9位 <155A> 情報戦略テク 1084 +69（ +6.8%）
10位 <6072> 地盤ＨＤ 173.5 +9.5（ +5.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9158> シーユーシー 945 -283（ -23.0%）
2位 <3779> Ｊエスコム 329 -80（ -19.6%）
3位 <6177> アップバンク 342 -80（ -19.0%）
4位 <8105> 堀田丸正 490 -100（ -16.9%）
5位 <260A> オルツ 6.8 -1.2（ -15.0%）
6位 <2334> イオレ 6995 -1185（ -14.5%）
7位 <3814> アルファクス 270 -44（ -14.0%）
8位 <9610> ウィルソンＷ 257.5 -22.5（ -8.0%）
9位 <8918> ランド 8.3 -0.7（ -7.8%）
10位 <3727> アプリックス 195.3 -15.7（ -7.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 429.9 +8.3（ +2.0%）
2位 <9503> 関西電 2030 +14.5（ +0.7%）
3位 <5233> 太平洋セメ 3945 +25（ +0.6%）
4位 <3861> 王子ＨＤ 802.6 +4.4（ +0.6%）
5位 <9147> ＮＸＨＤ 3245.8 +16.8（ +0.5%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1256.8 +6.3（ +0.5%）
7位 <1802> 大林組 2353 +11.5（ +0.5%）
8位 <6361> 荏原 3154.1 +15.1（ +0.5%）
9位 <9434> ＳＢ 233.2 +1.0（ +0.4%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 4118.9 +16.9（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 15527 -118（ -0.8%）
2位 <9501> 東電ＨＤ 700 -5.2（ -0.7%）
3位 <4661> ＯＬＣ 3415.1 -22.9（ -0.7%）
4位 <5802> 住友電 3999.2 -23.8（ -0.6%）
5位 <8035> 東エレク 20136 -109（ -0.5%）
6位 <8031> 三井物 3340 -15.0（ -0.4%）
7位 <4042> 東ソー 2320 -9.0（ -0.4%）
8位 <2871> ニチレイ 1710 -6.5（ -0.4%）
9位 <5401> 日本製鉄 3095 -11.0（ -0.4%）
10位 <6501> 日立 4035 -12（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
