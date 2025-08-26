　8月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは249銘柄。東証終値比で上昇は94銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが24銘柄、値下がりは26銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　210　　+50（ +31.2%）
2位 <4479>　マクアケ　　　　　 1452　 +290（ +25.0%）
3位 <5884>　クラダシ　　　　　624.9　+99.9（ +19.0%）
4位 <8927>　明豊エンタ　　　　　558　　+80（ +16.7%）
5位 <9241>　ＦＬネット　　　　 5370　 +545（ +11.3%）
6位 <5131>　リンカーズ　　　　　228　　+19（　+9.1%）
7位 <4658>　日本空調　　　　　 1340　 +108（　+8.8%）
8位 <8995>　誠建設　　　　　　 1161　　+75（　+6.9%）
9位 <155A>　情報戦略テク　　　 1084　　+69（　+6.8%）
10位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　173.5　 +9.5（　+5.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9158>　シーユーシー　　　　945　 -283（ -23.0%）
2位 <3779>　Ｊエスコム　　　　　329　　-80（ -19.6%）
3位 <6177>　アップバンク　　　　342　　-80（ -19.0%）
4位 <8105>　堀田丸正　　　　　　490　 -100（ -16.9%）
5位 <260A>　オルツ　　　　　　　6.8　 -1.2（ -15.0%）
6位 <2334>　イオレ　　　　　　 6995　-1185（ -14.5%）
7位 <3814>　アルファクス　　　　270　　-44（ -14.0%）
8位 <9610>　ウィルソンＷ　　　257.5　-22.5（　-8.0%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　8.3　 -0.7（　-7.8%）
10位 <3727>　アプリックス　　　195.3　-15.7（　-7.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　429.9　 +8.3（　+2.0%）
2位 <9503>　関西電　　　　　　 2030　+14.5（　+0.7%）
3位 <5233>　太平洋セメ　　　　 3945　　+25（　+0.6%）
4位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　802.6　 +4.4（　+0.6%）
5位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3245.8　+16.8（　+0.5%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1256.8　 +6.3（　+0.5%）
7位 <1802>　大林組　　　　　　 2353　+11.5（　+0.5%）
8位 <6361>　荏原　　　　　　 3154.1　+15.1（　+0.5%）
9位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　233.2　 +1.0（　+0.4%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4118.9　+16.9（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6920>　レーザーテク　　　15527　 -118（　-0.8%）
2位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　700　 -5.2（　-0.7%）
3位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 3415.1　-22.9（　-0.7%）
4位 <5802>　住友電　　　　　 3999.2　-23.8（　-0.6%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　20136　 -109（　-0.5%）
6位 <8031>　三井物　　　　　　 3340　-15.0（　-0.4%）
7位 <4042>　東ソー　　　　　　 2320　 -9.0（　-0.4%）
8位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1710　 -6.5（　-0.4%）
9位 <5401>　日本製鉄　　　　　 3095　-11.0（　-0.4%）
10位 <6501>　日立　　　　　　　 4035　　-12（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース