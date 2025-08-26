長谷川潤、定山渓に続きニセコへ 夏の北海道を満喫する親子ショットに“道民”「憧れの人が片道2時間の所にいる」
モデルの長谷川潤（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。夏の北海道・ニセコ町を楽しむ家族旅行の様子を公開した。
【動画】夏の北海道・ニセコ町でヤギにエサやりをする親子“顔出し”ショット
前回の投稿では、北海道・定山渓での家族旅行を報告していたが、今回は「夏のニセコ」を満喫。動画では、長女とミニ丈のデニムパンツで合わせた“おそろコーデ”でヤギにエサやりをする親子の姿や、大きな気球を背に走る長男、自分で収穫したトマトを食べる長女など“顔出し”で家族旅行の様子を紹介した。
投稿を見た地元の人からは「ニセコ町にようこそ」「えっ？ようこそ北海道へ 憧れの人が片道2時間の所にいるなんて…」「ニセコ楽しんでいただけて良かったです」などとコメントが寄せられている。
