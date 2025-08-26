丸山桂里奈、2歳娘と人気女優の2ショット公開「仲良し」「ラヴィットポーズ可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が8月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。女優の矢田亜希子と2歳娘の2ショットを公開した。
【写真】丸山桂里奈が公開した娘＆人気女優の2ショット
8月23日に代々木第一体育館で開催された音楽イベント「LOVE IT！ ROCK 2025」に、丸山は夫で元サッカー日本代表の本並健治氏とともに出演した丸山。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜8時〜）の出演者たちが多数出演したこのイベントに丸山は娘を同伴したそうで、番組キャラクター「ラッピー」のTシャツを着用した娘の姿を「めちゃくちゃ楽しそうだった」という言葉を添えて公開し、「あこちゃん（矢田）にも会えたよ」と同イベントに出演した矢田と娘が指でLの形を作った“ラヴィットポーズ”をしている2ショットも披露した。
丸山のストーリーズに、矢田は「早くすぐ会いたい」「可愛すぎた」とハートの絵文字付きで反応。丸山はそれに「ありがとういつも」と感謝の気持ちを返していた。
これらの投稿に、ファンからは「楽しさが伝わってくる」「2人でラヴィットポーズ可愛すぎる」「仲良しで微笑ましい」などと反響が上がっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
