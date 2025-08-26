矢口真里「うちの歌うま画伯」3歳次男との密着ショット＆直筆イラスト公開「癒やされる」「2人とも可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントの矢口真里が8月26日、自身のInstagramを更新。次男との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】矢口真里、3歳次男と密着
矢口は「うちの歌うま画伯を紹介します 最近は絵描き歌にハマりまくっている次男くんです」とつづり、次男との2ショットを公開。「歌いながら描くのですが、可愛過ぎて周りの大人達は悶絶しています」と伝え、次男が描いたドラえもんやアンパンマンなどのイラストも披露している。
この投稿に、ファンからは「癒やされる」「2人とも可愛い」「素敵な親子」「絵が上手」「家族の微笑ましい姿にほっこり」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
