人気インフルエンサーひよん、夫とのハグ写真を公開「憧れる夫婦」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】インフルエンサーのひよんが8月26日、自身のInstagramでストーリーズを更新。夫との写真を公開して反響を呼んでいる。
【写真】ひよん、高身長夫と密着ハグ
ひよんはストーリーズに「隣に座っていたご夫婦が素敵に写真撮ってから真似して撮ってみた（原文ママ）」「2人のこんな写真久しぶりすぎる爆」とつづり、オシャレなレストラン前での夫との2ショット写真を投稿。写真には高身長の夫に合わせて背伸びをして夫を抱きしめカメラに笑顔を向けるひよんと、ゴリラのスタンプで顔を隠した夫が包み込むようにひよんを抱きしめている仲睦まじい姿が。また、その後のストーリーズでは夕方の海辺での家族のシルエット写真も投稿している。
この投稿には「ひよんの笑顔が可愛すぎる」「憧れる夫婦」「素敵な家族」「素敵な写真！」などの反響が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設し、「9kg痩せたダイエット術」を伝授した動画が400万回近く再生されるなど、自身の経験を活かした美容法やメイク動画が大きな話題に。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ひよん、高身長夫と密着ハグ
◆ひよん、夫とのハグ写真に反響
ひよんはストーリーズに「隣に座っていたご夫婦が素敵に写真撮ってから真似して撮ってみた（原文ママ）」「2人のこんな写真久しぶりすぎる爆」とつづり、オシャレなレストラン前での夫との2ショット写真を投稿。写真には高身長の夫に合わせて背伸びをして夫を抱きしめカメラに笑顔を向けるひよんと、ゴリラのスタンプで顔を隠した夫が包み込むようにひよんを抱きしめている仲睦まじい姿が。また、その後のストーリーズでは夕方の海辺での家族のシルエット写真も投稿している。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設し、「9kg痩せたダイエット術」を伝授した動画が400万回近く再生されるなど、自身の経験を活かした美容法やメイク動画が大きな話題に。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】