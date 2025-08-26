ENNN Japanは、京都発のテキスタイルブランドSOU・SOUとのコラボレーションにより、「常識を超える新しい和室」第一弾を発表。

ENNN Japan「常識を超える新しい和室」第一弾

ENNN Japanは、京都発のテキスタイルブランドSOU・SOUとのコラボレーションにより、「常識を超える新しい和室」第一弾を発表します。

このプロジェクトでは、和室の象徴である「畳」「襖」「障子」に、SOU・SOUの独創的な柄と色彩を取り入れることで、従来の“和室＝地味・古風”というイメージを一新。

現代の暮らしに寄り添いながらも、遊び心とデザイン性を兼ね備えたまったく新しい空間ができます。

【ブランドについて】

SOU・SOU(ソウソウ)

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。

『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いたアイテムを衣・食・住の分野で幅広く展開。

【商品ラインアップ】

・畳

SOU・SOUのテキスタイルが、伝統と「いま」を心地よく響きあわせる。

SOU・SOU畳 SO-SU-U濡羽色(ぬればいろ)

・襖

POPでありながら落ち着きのある襖デザイン。

引手はSOU・SOU家紋が入ったオリジナル。

SOU・SOU襖 ほほえみ芥子色(からしいろ)

・障子

光を柔らかく取り込み、お部屋がモダンな空間に。

SOU・SOU障子 SO-SU-U五色(ごしき)

・既製品/畳クッション マカロン

SOU・SOUの代表的なデザインで唯一無二の商品。

・既製品/置き畳

洋室に少し和の空間を。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post SOU・SOUコラボ！ENNN Japan「常識を超える新しい和室」第一弾 appeared first on Dtimes.