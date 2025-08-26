「Tシャツ1枚で着ている」大人へ！【グローバルワーク】参考にしたい♡「プラスワンコーデ」

ついついTシャツ × ボトムスの悩まずキマるワンツーコーデに頼ってきたけれど、もう少しコーデにひねりを加えたい。そんな大人女性は、【グローバルワーク】のおしゃれスタッフさんのスタイリングを参考にしてみて。着慣れたTシャツにジャケットやベストをプラスすることで、よりハイセンスな着こなしにアップデートできそう。暑さが和らぎはじめるこれからの季節に真似したいコーデ術をお届けします。

セットアップ風の上下にフォトTやスカーフを添えて

淡いグレージュのセットアップ風コーデのアクセントに、フォトプリントTシャツを据えたキレイめカジュアルコーデ。シルエットに余裕のある半袖のジャケットを上から羽織ることで、より端正な印象を高められます。大胆な柄の大判スカーフを巻き付けるトレンドの着こなしも、セットアップにレイヤードする形ならコーデ全体の統一感をキープしやすいはず。

デニムシャツをリラクシーな上下のアクセントに

ルーズな印象になりがちな箔ロゴTシャツとイージーパンツのワンツーには、異素材感が強めなデニムシャツを羽織ることで部屋着感を払拭。ライトブルーのデニム素材が爽やかな差し色としても機能します。たっぷりと前後差のあるシルエットは、Tシャツをタックインしたときに気になる腰やヒップのラインのカバー役も担ってくれるのも嬉しいポイントです。

華やか素材のニットベストで秋のムードを演出

手持ちのTシャツにサッと重ねられるニットベストは、悩まず旬のレイヤードコーデが完成する頼れる存在。ラメ糸を織り交ぜて素材にインパクトを持たせたニットベストなら、シンプルコーデに華やかさがプラスされ、秋のムードも醸し出してくれそう。胸元がVネックのように深めにカットされたものを選ぶと、重ね着した際に首元が詰まって見えにくく、よりすっきりと着こなせそうです。

ペプラムベストが白黒コーデにメリハリをプラス

大胆な柄物のイージーパンツとロゴTシャツのワンツーに、ペプラムシルエットのジップベストを重ねてメリハリをプラス。ウエストの高い位置からふわりと広がったシルエットがモノトーンコーデに甘さを加え、よりおしゃれ上級者感を高めてくれます。引き締め効果に期待できる黒なら、ボリューミーなシルエットでも着膨れ感なくまとめやすくなりそうです。

