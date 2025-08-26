「注文が全然入らない」アンダーウェアブランドを立ち上げた韓国女優（44）、自ら着用しアピール【PHOTO】

女優ソン・ジヒョが自身のブランドの新製品を紹介し、引き締まったスタイルを大胆に披露した。

【写真】「痩せすぎ…」ソン・ジヒョに心配の声

8月26日、ソン・ジヒョは自身のインスタグラムに、新製品を実際に着用した写真を投稿した。

自らモデルとして登場したソン・ジヒョは、グレーのブラトップを着用し、ベッドの上でポーズ。トップスを持ち上げ、すらりとしたウエストラインとボリューム感あふれるプロポーションを強調した。

また、白地に黒いストライプが入った新作パジャマを着用し、リラックスしたポーズで快適さをアピールする姿も見せた。

（写真＝ソン・ジヒョInstagram）

ソン・ジヒョは2024年12月にアンダーウェアブランドを立ち上げた。ただ、順調とは言えない状況にあるとも伝えられている。というのも、ソン・ジヒョが今年2月に放送されたバラエティ番組『ランニングマン』（原題）で、「事業を始めたが悩みが大きい。1日に注文が1、2件しか入らない」と吐露していたからだ。

それでも今回、ソン・ジヒョが自らモデルを務めた新製品に対して、ファンたちは「やはりソン・ジヒョらしい」「モデルが本人だからさらに素敵」「すぐにでも購入したい」といった反応を示した。

なお、ソン・ジヒョは映画『救援者』（原題）の公開を控えている。

◇ソン・ジヒョ プロフィール

1981年8月15日生まれ。本名チョン・スヨン。2001年に雑誌モデルでデビュー。代表作はドラマ『宮（クン）〜Love in Palace』『朱蒙』（2006年）、映画『霜花店（サンファジョム） 運命、その愛』（2008年）など。2021年には自身のショートヘアやスタイリングをめぐり、ネット上で事務所に対する批判コメントが殺到する事態となり、話題になった。2024年12月には、8年間準備したというアンダーウェアブランド「NINA.SSONG」を立ち上げた。