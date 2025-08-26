アイドルグループ・iLife!が２６日、公式サイトなどを更新し、心花りりを「事務所規定に抵触する不適切な行動」のためリーダーから降格とすることを公表した。【心花りりに関するお知らせ】と題した文書を掲載して発表した。文書の全文は以下の通り。



平素よりiLife!を応援いただき誠にありがとうございます。

この度は心花りりの事務所規定に抵触する不適切な行動により、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

今後につきましてはiLife!のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しましたことをご報告させていただきます。

本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります。

なお本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。

今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

2025年8月26日

株式会社imaginate

同グループは27日に日本武道館公演を控えている。25日にはメンバーの那蘭のどかに「重大な規約違反」が判明したと発表。武道館公演をもって、グループを脱退することを公表したばかりだった。



心花は那蘭の規約違反について25日に自身のX（旧ツイッター）で「日本武道館を目の前にしている今、このような状況が起きてしまい皆様には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。」と謝罪。「メンバーとも運営さんともたくさん話した結果、9人で立つことになりました。自分達の気持ちは殺してでも、まずは武道館を成功させるための道を選択させて頂きました。」と説明していたが、自身に“ブーメラン”が返ってくる形となってしまった。



