SF9出身ロウン、10月27日に現役入隊決定　7月予定も再検査で延期に

SF9の元メンバーで、現在は俳優として活動するロウンの入隊日が決定した。

【写真】ロウン、入隊控え髪剃?!

所属事務所FNCエンターテインメントは8月26日、公式ホームページを通じて「当初7月21日に入隊予定だったロウンは、入営判定検査で再検査（7級）判定を受け、8月初旬に再検査を実施。その結果、現役判定を受け、10月27日に入隊することになった」と発表した。

また、入隊当日は現場の混雑を避けるため、公式イベントは行わないと説明。併せて「ロウンに向けられた愛に感謝し、無事に服務を終えて健康に戻ってくる日まで、多くの応援をお願いしたい」とファンに呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）ロウン

ロウンは当初、7月21日に陸軍へ現役入隊する予定だったが、再検査判定を受けたため延期となった。そして今回、改めて正式に日程が告知された。

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。