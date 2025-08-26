０−５完敗の現実。強豪アーセナルの徹底マークに田中碧は仕事をできず負傷交代。怪我の状態を指揮官に尋ねると顔をゆがめて…【現地発】
敵地エミレーツスタジアムでのアーセナル戦。昨季まで３シーズン連続２位で、2003−04年シーズン以来となる悲願の優勝を目指す強豪との対戦は、昇格組のリーズ、そしてチームの司令塔である田中碧にとって「リアリティチェック」の場となった。
リアリティチェック、直訳すると“現実確認”だ。つまり現在自分の置かれている状況が現実的であるか否か、もしくは非現実的な願望や空想に陥っていないかなどを確認する機会のことである。
チャンピオンシップ（２部）から上がってきて迎えたプレミアリーグの開幕戦。１−０のスコアながらエバートン相手に見事に勝利を収め、田中も昨季より一つ前のポジションの右インサイドハーフから攻守の要としてチームをけん引した。
豊富な運動量で90分間通してプレッシングを続け、ビルトアップでは長短織り交ぜたパスで攻撃の起点に。トランジションの際には前方へ必死に駆け上がり、ボックス内に顔を出しては得点のチャンスも伺った。試合の中心にいたのが、田中だったのだ。
自身の念願としていた最高の舞台でのデビュー戦ではその活躍が認められ、国内の多くのメディアが田中をマン・オブ・ザ・マッチに選出した。最高の形でシーズンをスタートし、本人も自信を携えて臨んだはずの一戦が、このアーセナル戦だった。
しかし、リーズと田中にとっては残念ながら、理想と現実の間には大きなギャップが存在する事実を痛感することになる。
序盤の田中は高い位置から積極的にプレスを仕掛け、ボールを受けるとワンタッチで簡単にボールを叩いて、シンプルに組み立てをしようとする意識が感じ取れた。試合の流れはアーセナルが握っていたものの、リーズも11分、18分、21分と田中のパスを起点に、敵のゴールに迫った。
とはいえ、次第に両チームを隔てるギャップの大きさが如実に明らかになっていく。前半途中からはアーセナルが誇るタレント軍団に押し込まれ、防戦一方で試合は進んだ。
そして33分に、コーナーキックからユリエン・ティンベルに頭で合わせられて先制を許すと、前半アディショナルタイムにも再び失点。後半も、開始直後の48分、さらに56分にも加点を許して、瞬く間に点差は広がっていった。
田中も前を向いてプレーを許される時間が限られ、自慢のパスワークを繰り出す場面はほぼ皆無だった。アーセナルはこの日本代表MFをリーズのキーマンとみなし、対峙したデクラン・ライスを中心に徹底的にマークさせた。田中へのパスコースを塞ぎ、いざボールを受けたとしても素早くタイトに寄せて、強い当たりで仕事をさせなかった。
激しく削られ続けた結果から、田中は前半途中から右ひざを痛めた様子を見せ、リーズのメディカルスタッフは故障箇所にテーピングを巻く処置を余儀なくされた。さらに後半ピッチに戻った田中の右ひざのテーピングは、さらに強固になっていたように見えた。
前述のとおり、アーセナルの勢いは後半になっても止まらず、逆に少し右足を引きずるようにピッチを走る田中の存在感はさらに薄れていき、結果的に58分に交代を告げられた。
力の差は歴然だった。前半途中から常に圧倒され続け、最終的には０―５と完膚なきまで叩きのめされた。試合後の記者会見で、ダニエル・ファルケ監督は「アーセナルが勝利に相応しかった」と話し、「彼らのほうが強かった。大きな得失点差での勝利に値した」と２チームの間に隔たる実力差を認めた。
「こういった相手との試合は、昇格組にとっては難しいものになる。今日は我々より強いチームに負けたということを受け入れるが、この試合でシーズンが決まったわけではない。もちろんガッカリしているし、いくつかできることはあったはずだが、あまり考えすぎることはないだろう」
リアリティチェック、直訳すると“現実確認”だ。つまり現在自分の置かれている状況が現実的であるか否か、もしくは非現実的な願望や空想に陥っていないかなどを確認する機会のことである。
豊富な運動量で90分間通してプレッシングを続け、ビルトアップでは長短織り交ぜたパスで攻撃の起点に。トランジションの際には前方へ必死に駆け上がり、ボックス内に顔を出しては得点のチャンスも伺った。試合の中心にいたのが、田中だったのだ。
自身の念願としていた最高の舞台でのデビュー戦ではその活躍が認められ、国内の多くのメディアが田中をマン・オブ・ザ・マッチに選出した。最高の形でシーズンをスタートし、本人も自信を携えて臨んだはずの一戦が、このアーセナル戦だった。
しかし、リーズと田中にとっては残念ながら、理想と現実の間には大きなギャップが存在する事実を痛感することになる。
序盤の田中は高い位置から積極的にプレスを仕掛け、ボールを受けるとワンタッチで簡単にボールを叩いて、シンプルに組み立てをしようとする意識が感じ取れた。試合の流れはアーセナルが握っていたものの、リーズも11分、18分、21分と田中のパスを起点に、敵のゴールに迫った。
とはいえ、次第に両チームを隔てるギャップの大きさが如実に明らかになっていく。前半途中からはアーセナルが誇るタレント軍団に押し込まれ、防戦一方で試合は進んだ。
そして33分に、コーナーキックからユリエン・ティンベルに頭で合わせられて先制を許すと、前半アディショナルタイムにも再び失点。後半も、開始直後の48分、さらに56分にも加点を許して、瞬く間に点差は広がっていった。
田中も前を向いてプレーを許される時間が限られ、自慢のパスワークを繰り出す場面はほぼ皆無だった。アーセナルはこの日本代表MFをリーズのキーマンとみなし、対峙したデクラン・ライスを中心に徹底的にマークさせた。田中へのパスコースを塞ぎ、いざボールを受けたとしても素早くタイトに寄せて、強い当たりで仕事をさせなかった。
激しく削られ続けた結果から、田中は前半途中から右ひざを痛めた様子を見せ、リーズのメディカルスタッフは故障箇所にテーピングを巻く処置を余儀なくされた。さらに後半ピッチに戻った田中の右ひざのテーピングは、さらに強固になっていたように見えた。
前述のとおり、アーセナルの勢いは後半になっても止まらず、逆に少し右足を引きずるようにピッチを走る田中の存在感はさらに薄れていき、結果的に58分に交代を告げられた。
力の差は歴然だった。前半途中から常に圧倒され続け、最終的には０―５と完膚なきまで叩きのめされた。試合後の記者会見で、ダニエル・ファルケ監督は「アーセナルが勝利に相応しかった」と話し、「彼らのほうが強かった。大きな得失点差での勝利に値した」と２チームの間に隔たる実力差を認めた。
「こういった相手との試合は、昇格組にとっては難しいものになる。今日は我々より強いチームに負けたということを受け入れるが、この試合でシーズンが決まったわけではない。もちろんガッカリしているし、いくつかできることはあったはずだが、あまり考えすぎることはないだろう」