SUPER JUNIOR・イトゥク、メンバーの“喧嘩”もへっちゃら？「もう20年活動できそう」と自信満々

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、イトゥクが同グループのヒチョルとドンへの告訴状エピソードを横に“本業モード”に入った。

【写真】メンバーの告訴に繋がったヒチョルの屈辱的写真

イトゥクはファッション誌『DAZED KOREA』と9月号の撮影を行い、神秘的で幻想的な雰囲気から、都会的な洗練された美しさまで合わさったさまざまなイメージを披露し、注目を集めている。

特に、イトゥクはほのかな照明の下で洗練されたポーズと目つきでアーティスティックな面を表すかと思えば、また別のカットではモダンなスーツスタイルでシックさを、カジュアルルックでは余裕まで盛り込んで、深い印象を残した。

これと同時に、撮影とともに行われたインタビューでは、SUPER JUNIORのデビュー20周年について、「20年があっという間に過ぎたが、今は『もう20年できそうだ』という自信がある。さらに年をとって踊るのが辛ければ、ディナーショーにしてもいいし、死んだら天国でも『SUPER SHOW』ツアーをするらしい」と伝えた。

（写真＝『DAZED KOREA』）イトゥク

続けて、「SUPER JUNIORは継続的に活動する。今まで以上に」と心からの感想を述べた。

また、最近3日間の公演が全席完売となり、熱い盛り上がりを見せたデビュー20周年記念ワールドツアー「SUPER SHOW 10」については、「いくら今回の公演を上手く準備できるという確信があっても、観客がいなければそこまでとなる」と話し始めた。

加えて、「ときめきと焦りが入り混じった感情は言葉で表現できないが、E.L.F（SUPER JUNIORのファンネーム）が我々をまだ愛していて、いつも待ってくれるということがものすごくありがたい」とファンに感謝の気持ちを伝え、注目を集めた。

なお、「SUPER SHOW 10」のソウル公演を成功裏に終えたSUPER JUNIORは、世界16地域でファンと顔を合わせる予定だ。

そして、最近ヒチョルは、ドンヘが自身の屈辱的な写真を公開すると、「本当に弁護士と話した。近いうちに告訴状を載せる」と実際の告訴状をパロディしたものを投稿し、話題になった。

（記事提供＝OSEN）

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。