カワサキ新「爆速スポーツモデル」発表！ 超パワフルな「スーパーチャージャー」＆“大排気量エンジン”搭載！ 新たに「鮮烈グリーン」採用した“過給機”搭載バイク「新Z H2 SE」とは！

カワサキ新「爆速スポーツバイク」発表！

カワサキは2025年8月26日、スポーツバイク「Z H2 SE」の一部改良と、ボディカラー＆グラフィックの変更を発表しました。

この新しいZ H2 SEは、同年9月27日に発売される予定です。

一体どのようなバイクなのでしょうか。

Z H2 SEは、カワサキが製造・販売する大型自動二輪車です。

ボディサイズは、全長2085mm×全幅815mm×全高1130mmで、ホイールベースは1455mm、シート高は830mm。

同じくカワサキの大型自動二輪車である「ニンジャH2」の開発で培った、過給機（バランス型スーパーチャージャー）を採用したパワーユニットを搭載することが最大の特徴で、998cc水冷4ストローク並列4気筒DOHC 4バルブエンジンは、最高出力200馬力／11000rpm・最大トルク137Nm／8500rpmの大パワーを発揮します。

また、カワサキが「スーパーネイキッドハンドリング」と呼ぶ、低中速域での優れた旋回性を追求した車体設計も同車の個性です。

基本的な構造は「Z H2」をベースとしていますが、Z H2 SEはKECS（カワサキ電子制御サスペンション）によって、よりスムーズかつ快適な乗り心地を実現。

さらに、イタリアのブレンボ製のマスターシリンダーとStylemaモノブロックキャリパーを組み合わせたフロントブレーキなどを搭載して、制動力とコントロール性をさらに向上させるなど、より上位に位置するモデルとなっています。

そんなZ H2 SEが今回一部改良を実施。

まずボディカラーを変更し、「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックカーボンマットグレー」を設定しました。

このカラーはグレーを基調としつつ、ホイールやフレーム、シートなどに差し色となるグリーンを採用。よりストリートで目を引くデザインとなっています。

また、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」では、「音声コマンド」と「ナビ機能」を利用できるようになりました。

上記の機能は有償ライセンスが必要な機能ですが、Z H2 SEを新車で購入すると、1年間無償で利用できるようになる二次元コードが納車時にもらえます。

この新しいZ H2 SEの車両価格（消費税込）は、247万5000円です。