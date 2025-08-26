「一番覚えておく必要があるかも」KARA知英が教えてくれた渡韓時に役立つ韓国語

10年以上も日本語を学び続けているKARAの知英さん。韓国と日本の両国で活動していることもあり、韓国でのイベントに足を運ぶ日本人ファンも多い。そこで、韓国のファンと知り合い、交流を始める日本人も多いそうだ。

となると、相手に敬意を示すことができるような言葉をぜひ覚えておきたいもの。挨拶、御礼を言うとき、そして謝るとき……。韓国での旅をより楽しく、思い出深いものにするために、身につけておくべき必須ワードを教わった。さらに、知英さんが「この言葉を覚えておくとピンチのときに必ず役立ちます！」と付け加えてくれた、意外な言葉もお伝えする。

定番の「アンニョンハセヨ」は万能

外国を旅するとなれば、その国の挨拶や感謝の言葉など、最低限のマナー用語はインプットしておきたいもの。韓国を旅するなら、どのような言葉を覚えておくと相手に敬意を示せるのだろう？

「『アンニョンハセヨ』が挨拶の言葉だと知っている方は多いと思いますが、この言葉は本当に便利です。日本だと、時間によって『おはよう』や『こんばんは』などと挨拶言葉が変わってきますが、『アンニョンハセヨ』は全部OKなんです。久しぶりに会った相手に、『元気でしたか？』という意味で使うこともあります。だから挨拶が必要なシーンでは、『アンニョンハセヨ』一択で大丈夫です！（笑）」

「ありがとう」と「ごめんなさい」も、覚えておきたい基本的な言葉だが……。

「『ありがとう』は『カムサハムニダ』。でもこれはちょっと堅い言い方なので、気軽に御礼を言いたい場面なら、『コマウォヨ』のほうがいいかもしれません。『ごめんなさい』は『ミヤネー』です。逆にこれはカジュアルに謝るときに使われるので、もっと丁寧に謝りたいときは『チェソンハムニダ』と言うのがいいと思います」

ハングル文字は覚えるのが意外と簡単？

また知英さんは、韓国旅行をスムーズにしてくれる要素として、韓国語の文字であるハングルを覚えることも勧めてくれた。漢字ともアルファベットとも違う、どこか記号のように見えるハングル文字は、読めるようになるのがとても難しそうに思えるが、知英さんによると実は驚くほど簡単なのだという。

「ハングル文字は組み合わせで成り立っている文字なので、組み合わせる基本の文字だけ覚えてしまえば全部読めるようになります。この基本文字も24文字と多くはありません。子音が14個で、母音が10個。科学的に作られているので、日本語の文字より簡単だと思います。

皆さん、韓国語は分からなくても地名はある程度知っているのではないかと思います。ソウルとかミョンドンとか。文字が読めたら、そういった駅の表示名が読めるようなるので、ものすごく役立つはず。簡単な韓国語に加えて、文字も覚えていくのはオススメですよ」

最後に知英さんは、「意外と忘れがちだけど、本当は一番覚えておく必要があるかも」という言葉を教えてくれた。それは一体何かというと……、「助けて」だった。

『もしピンチに陥ったら、『ドワジュセヨ！』と叫んでください。『助けてください！』という意味です。韓国の人は世話好きなので、この言葉を聞いたら『何が起きたんだ!?』と助けに来てくれますから。ぜひ覚えておいてください』

知英さんが教えてくれたこれらの言葉を覚えておくと韓国旅行がより楽しくなりそうだ。どれか一言だけでも使って、現地の人とコミュニケーションをとってみると語学習得の意欲も高まるかもしれない。

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

