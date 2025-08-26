女優の伊藤かずえ（５８）がウィッグで雰囲気を変えた姿をアップした。

ＳｉｘＴＯＮＥＳの田中樹が主演の舞台「ぼくらの七日間戦争２０２５」に出演中の伊藤。菊地詩乃役を比企理恵とのダブルキャストで務めている。

２６日までにインスタラムで「＃ぼくらの７日間戦争開幕しました。見にきていただいた方にぜひ感想お聞きしたいです。ウィッグですよ」とつづり、ふん装姿をアップ。「毎回ヘアアイロンでクルクルするのも時間かかるし傷むので、メイクさんが用意してくれました。支度も早い！今回は１１月までのロングランなので」と明かした。

フォロワーは「え！、かずえさん！？誰かと思いましたよ」「確かに最初はどなたかと思いました！！」「可愛い」「若々しくて美しい」「ますます美人に」「久々とアップ！」と驚きだった。

伊藤は１９９９年にロックバンド「ＳＩＡＭ ＳＨＡＤＥ」で活動していたＮＡＴＣＨＩＮと結婚し、２００１年１１月に長女を出産。１３年に離婚した。ＳＮＳでは娘の写真が「かずえさんに激似」「そっくりの美人さん」と反響を呼んだほか、レストアした愛車の日産「シーマ」も話題に。また１２キロ減量に成功し、ダイエットレシピ本を出版したことも注目を集めた。